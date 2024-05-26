Нереально вкусный тыквенный пирог с грецкими орехами, корицей и ванилью: обязательно понравится, даже если вы не любите тыкву

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Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный

1:17
Еда

Этот восхитительный тыквенный пирог выпекается в духовке. Когда остынет, покройте сверху глазурью из сливочного сыра.

Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Этот пирог сладкий, слегка пряный, лёгкий и воздушный.

Ингредиенты

  • 2 стакана муки
  • 3 чайные ложки разрыхлителя
  • 2 чайные ложки пищевой соды
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 2 стакана белого сахара
  • 1,5 стакана растительного масла
  • 2 чашки консервированной тыквы
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 4 больших яйца
  • 1 стакан измельчённых грецких орехов (по желанию)

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой противень.
  2. Просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу и соль в большую миску.
  3. Взбейте сахар и масло в большой миске электрическим миксером до получения однородной массы.
  4. Смешайте тыкву и ваниль, затем по одному вбейте яйца. Постепенно вмешайте мучную смесь. Добавьте грецкие орехи. Выложите тесто в подготовленный противень.
  5. Выпекайте в разогретой духовке около 30 минут.
ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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