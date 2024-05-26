Нереально вкусный тыквенный пирог с грецкими орехами, корицей и ванилью: обязательно понравится, даже если вы не любите тыкву

Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный тыквенный пирог выпекается в духовке. Когда остынет, покройте сверху глазурью из сливочного сыра.

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Этот пирог сладкий, слегка пряный, лёгкий и воздушный.

Ингредиенты

2 стакана муки

3 чайные ложки разрыхлителя

2 чайные ложки пищевой соды

2 чайные ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки соли

2 стакана белого сахара

1,5 стакана растительного масла

2 чашки консервированной тыквы

1 чайная ложка ванильного экстракта

4 больших яйца

1 стакан измельчённых грецких орехов (по желанию)

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой противень. Просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу и соль в большую миску. Взбейте сахар и масло в большой миске электрическим миксером до получения однородной массы. Смешайте тыкву и ваниль, затем по одному вбейте яйца. Постепенно вмешайте мучную смесь. Добавьте грецкие орехи. Выложите тесто в подготовленный противень. Выпекайте в разогретой духовке около 30 минут.