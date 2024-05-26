Нереально вкусный тыквенный пирог с грецкими орехами, корицей и ванилью: обязательно понравится, даже если вы не любите тыкву
Тыквенный пирог: сладкий, слегка пряный и воздушный
1:17
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26.05.2024 06:31
Этот восхитительный тыквенный пирог выпекается в духовке. Когда остынет, покройте сверху глазурью из сливочного сыра.
Фото: commons.wikimedia.org by Dobromila is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Этот пирог сладкий, слегка пряный, лёгкий и воздушный.
Ингредиенты
2 стакана муки
3 чайные ложки разрыхлителя
2 чайные ложки пищевой соды
2 чайные ложки молотой корицы
1/4 чайной ложки соли
2 стакана белого сахара
1,5 стакана растительного масла
2 чашки консервированной тыквы
1 чайная ложка ванильного экстракта
4 больших яйца
1 стакан измельчённых грецких орехов (по желанию)
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Смажьте маслом и посыпьте мукой противень.
Просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу и соль в большую миску.
Взбейте сахар и масло в большой миске электрическим миксером до получения однородной массы.
Смешайте тыкву и ваниль, затем по одному вбейте яйца. Постепенно вмешайте мучную смесь. Добавьте грецкие орехи. Выложите тесто в подготовленный противень.
Выпекайте в разогретой духовке около 30 минут.
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