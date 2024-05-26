После покупки нового комнатного растения обязательно сделайте это: важно для полноценного роста

Как правильно ухаживать за новым комнатным растением?

0:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Когда новое комнатное растение после покупки начинает бледнеть, высыхать и сбрасывать листья, это вызывает беспокойство. Важно как можно быстрее выяснить причину, чтобы предотвратить его гибель.

Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чтобы избежать подобных проблем, важно:

Постепенно адаптировать растение к новым условиям, не перегружая его сразу после покупки.

Обработать растение от вредителей и грибков, чтобы предотвратить их появление.

Изолировать новое растение от других в течение двух недель, чтобы предотвратить передачу вредителей.

Пересадить растение в подходящий грунт и горшок после карантина, чтобы обеспечить ему оптимальные условия для роста.