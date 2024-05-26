После покупки нового комнатного растения обязательно сделайте это: важно для полноценного роста

Когда новое комнатное растение после покупки начинает бледнеть, высыхать и сбрасывать листья, это вызывает беспокойство. Важно как можно быстрее выяснить причину, чтобы предотвратить его гибель.
Чтобы избежать подобных проблем, важно:
Постепенно адаптировать растение к новым условиям, не перегружая его сразу после покупки.
Обработать растение от вредителей и грибков, чтобы предотвратить их появление.
Изолировать новое растение от других в течение двух недель, чтобы предотвратить передачу вредителей.
Пересадить растение в подходящий грунт и горшок после карантина, чтобы обеспечить ему оптимальные условия для роста.
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