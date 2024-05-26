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После покупки нового комнатного растения обязательно сделайте это: важно для полноценного роста

Как правильно ухаживать за новым комнатным растением?

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Садоводство » Комнатные цветы

Когда новое комнатное растение после покупки начинает бледнеть, высыхать и сбрасывать листья, это вызывает беспокойство. Важно как можно быстрее выяснить причину, чтобы предотвратить его гибель.

Как правильно ухаживать за новым комнатным растением?
Фото: hear.org/ by Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чтобы избежать подобных проблем, важно:

Постепенно адаптировать растение к новым условиям, не перегружая его сразу после покупки.

Обработать растение от вредителей и грибков, чтобы предотвратить их появление.

Изолировать новое растение от других в течение двух недель, чтобы предотвратить передачу вредителей.

Пересадить растение в подходящий грунт и горшок после карантина, чтобы обеспечить ему оптимальные условия для роста.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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