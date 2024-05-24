Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий

Туроператор Coral Travel объявил о увеличении продаж туров на Маврикий вдвое по сравнению с прошлым годом. По информации агентства "Интерфакс", российские туристы все больше интересуются отдыхом на этом африканском курорте.
Кира Ганжа, специалист отдела индивидуальных направлений в компании, отметила, что привлекательность Маврикия для отечественных путешественников обусловлена хорошим соотношением цены и качества, разнообразными экскурсионными программами, качественными отелями и удобным перелетом с удобными пересадками.
Представители Coral Travel также уточнили, что нет проблем с перевозкой на данном направлении: туристы выбирают перелет через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.