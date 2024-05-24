Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий

Россияне стали чаще отдыхать на африканском курорте

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туроператор Coral Travel объявил о увеличении продаж туров на Маврикий вдвое по сравнению с прошлым годом. По информации агентства "Интерфакс", российские туристы все больше интересуются отдыхом на этом африканском курорте.

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Кира Ганжа, специалист отдела индивидуальных направлений в компании, отметила, что привлекательность Маврикия для отечественных путешественников обусловлена хорошим соотношением цены и качества, разнообразными экскурсионными программами, качественными отелями и удобным перелетом с удобными пересадками.

Представители Coral Travel также уточнили, что нет проблем с перевозкой на данном направлении: туристы выбирают перелет через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.