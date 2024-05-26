Почему собака стала часто вылизывать лапы: эксперты перечислили возможные причины

Кинологи рассказали, почему собаки вылизывают лапы

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Все собаки ухаживают за своими лапами, чтобы поддерживать их в чистоте. Однако иногда это поведение становится навязчивым, вызывая вопросы у владельцев.

Фото: openverse.org by CarolineG2011 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Почему пес так тщательно вылизывает лапы?

Последствия прогулки

Возможно, после прогулки собака получила небольшую травму, которую нужно обработать. Зимой особенно важно мыть лапы питомца сразу после возвращения с улицы. Если собака оближет реагенты, используемые для обработки льда и снега, это может негативно сказаться на её здоровье.

Аллергическая реакция

Эксперты считают, что аллергия может вызвать дискомфорт в любой части тела, включая лапы. Породистые собаки особенно склонны к аллергическим реакциям. Для точного диагноза потребуется консультация специалиста.

Насекомые

Если собака подверглась атаке блох, это вызовет неприятные ощущения. Регулярная профилактическая обработка от паразитов поможет избежать этой проблемы.

Стресс

Если визуальный осмотр и визит к ветеринару не выявили причину навязчивого вылизывания, стоит оценить эмоциональное состояние питомца. Возможно, собака скучает или чувствует себя одинокой и вылизывает лапы, чтобы развлечь себя и привлечь внимание хозяина.