Учёные обнаружили молекулу, которую можно назвать прародительницей всего живого на Земле.
Международная группа исследователей выявила простейшие химические соединения, способные взаимодействовать между собой. Считается, что такие взаимодействия могли привести к появлению первых живых клеток.
Речь идет о гидроксикислотах. Эксперты полагают, что эти структуры соединялись, что способствовало образованию структур, схожих с современными клетками.
Эксперименты показали, что при испарении из растворов гидроксикислоты могли способствовать образованию клеточных форм. Возможно, наука стоит на пороге нового этапа изучения ранней эволюции и механизмов возникновения жизни на Земле.
Клеточная мембрана формируется из липидов, создавая замкнутые структуры, где одни молекулы взаимодействуют с водой, а другие избегают контакта с ней.
У гидроксикислот были обнаружены аналогичные свойства. Растворы с различными видами гидроксикислот позволяли формировать новые типы полиэфиров.
Эти полиэфиры могли объединяться в структуры, напоминающие живые клетки.
В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.