Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции

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Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле

1:14
Наука

Учёные обнаружили молекулу, которую можно назвать прародительницей всего живого на Земле.

Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле
Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Международная группа исследователей выявила простейшие химические соединения, способные взаимодействовать между собой. Считается, что такие взаимодействия могли привести к появлению первых живых клеток.

Речь идет о гидроксикислотах. Эксперты полагают, что эти структуры соединялись, что способствовало образованию структур, схожих с современными клетками.

Эксперименты показали, что при испарении из растворов гидроксикислоты могли способствовать образованию клеточных форм. Возможно, наука стоит на пороге нового этапа изучения ранней эволюции и механизмов возникновения жизни на Земле.

Клеточная мембрана формируется из липидов, создавая замкнутые структуры, где одни молекулы взаимодействуют с водой, а другие избегают контакта с ней.

У гидроксикислот были обнаружены аналогичные свойства. Растворы с различными видами гидроксикислот позволяли формировать новые типы полиэфиров.

Эти полиэфиры могли объединяться в структуры, напоминающие живые клетки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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