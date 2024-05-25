Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции

Обнаружена молекула, породившая жизнь на Земле

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили молекулу, которую можно назвать прародительницей всего живого на Земле.

Фото: nasa.gov by NASA is licensed under Creative Commons CC0 License

Международная группа исследователей выявила простейшие химические соединения, способные взаимодействовать между собой. Считается, что такие взаимодействия могли привести к появлению первых живых клеток.

Речь идет о гидроксикислотах. Эксперты полагают, что эти структуры соединялись, что способствовало образованию структур, схожих с современными клетками.

Эксперименты показали, что при испарении из растворов гидроксикислоты могли способствовать образованию клеточных форм. Возможно, наука стоит на пороге нового этапа изучения ранней эволюции и механизмов возникновения жизни на Земле.

Клеточная мембрана формируется из липидов, создавая замкнутые структуры, где одни молекулы взаимодействуют с водой, а другие избегают контакта с ней.

У гидроксикислот были обнаружены аналогичные свойства. Растворы с различными видами гидроксикислот позволяли формировать новые типы полиэфиров.

Эти полиэфиры могли объединяться в структуры, напоминающие живые клетки.