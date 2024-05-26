Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоколадный торт без муки: идеальный десерт для аллергиков
Что случится, если дверь самолёта откроется во время полёта
JP Morgan рассказал о выгодных направлениях перестраховки
Как сохранить укладку волос в жару и сохранить ее свежесть до вечера
Стало известно, почему кошка может внезапно укусить
Мифы и реальность: как жара влияет на автомобильные аккумуляторы
Почему стоит подкормить толстянку сахаром?
Что такое лимфодренаж и почему он эффективен?
Полезная чудо-мука для диабетиков

В России могут появиться новые мошеннические схемы с автострахованием

1:23
Страхование

В России могут появиться новые мошеннические схемы в автостраховании из-за активного развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

В России могут появиться новые мошеннические схемы с автострахованием
Фото: freepik.com by flatart is licensed under public domain

Мошенники используют типовые страховые продукты, такие как ОСАГО и каско, для своих схем. Сложно доказать факт фальсификации страхового события, что делает мошенничество привлекательным для злоумышленников. Стоимость полиса ОСАГО или каско не является высокой для мошенников, что делает их схемы привлекательными. Массовый и поточный процесс урегулирования убытков упрощает скрытие факта мошенничества. Временные рамки урегулирования убытков по ОСАГО не всегда достаточны для выявления и доказательства факта фальсификации. Преступников привлекают высокие суммы страхового возмещения, которые могут достигать до 400 тыс. рублей.

Схемы мошенничества в автостраховании могут меняться в зависимости от вида страхования и особенностей рынка. Страховые компании инвестируют огромные суммы в системы безопасности и разработку методов обнаружения мошенничества.

Водители могут противостоять мошенникам, следуя рекомендациям по проверке лицензий компании, изучению условий страхового полиса и осторожности при предложениях быстрой выплаты без оформления необходимых документов.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Украинский солдат пригнал танк к русским, ВС РФ разбивают переправу ВСУ Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Как второй дом: почему россияне выбирают этот африканский курорт Маврикий
Чем подкормить виноград в июне у себя на даче?
Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции
Учёные нашли "материнскую" молекулу жизни: открытие изменит наше понимание эволюции
Последние материалы
Шоколадный торт без муки: идеальный десерт для аллергиков
Что случится, если дверь самолёта откроется во время полёта
JP Morgan рассказал о выгодных направлениях перестраховки
Как сохранить укладку волос в жару и сохранить ее свежесть до вечера
Стало известно, почему кошка может внезапно укусить
Мифы и реальность: как жара влияет на автомобильные аккумуляторы
Почему стоит подкормить толстянку сахаром?
Что такое лимфодренаж и почему он эффективен?
Полезная чудо-мука для диабетиков
Космический корабль Tenacity готовится к первому коммерческому рейсу на МКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников