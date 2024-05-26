В России могут появиться новые мошеннические схемы с автострахованием

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России могут появиться новые мошеннические схемы в автостраховании из-за активного развития искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Мошенники используют типовые страховые продукты, такие как ОСАГО и каско, для своих схем. Сложно доказать факт фальсификации страхового события, что делает мошенничество привлекательным для злоумышленников. Стоимость полиса ОСАГО или каско не является высокой для мошенников, что делает их схемы привлекательными. Массовый и поточный процесс урегулирования убытков упрощает скрытие факта мошенничества. Временные рамки урегулирования убытков по ОСАГО не всегда достаточны для выявления и доказательства факта фальсификации. Преступников привлекают высокие суммы страхового возмещения, которые могут достигать до 400 тыс. рублей.

Схемы мошенничества в автостраховании могут меняться в зависимости от вида страхования и особенностей рынка. Страховые компании инвестируют огромные суммы в системы безопасности и разработку методов обнаружения мошенничества.

Водители могут противостоять мошенникам, следуя рекомендациям по проверке лицензий компании, изучению условий страхового полиса и осторожности при предложениях быстрой выплаты без оформления необходимых документов.