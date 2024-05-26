Миф или реальность: может ли бензин АИ-100 очистить ваш двигатель

Эффективна ли очистка топливной системы с помощью бензина АИ-100?

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Очистка топливной системы автомобиля необходима для стабильной работы двигателя внутреннего сгорания. Существует мнение, что бензин с повышенным октановым числом, например, АИ-100, может справиться с этой задачей.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Однако, как выяснил портал Тарантас Ньюс, АИ-100 отличается от АИ-95 только более высокой устойчивостью к детонации, что обеспечивает мягкую работу мотора, но не имеет моющих свойств.

Для очистки топливной системы и устранения нагара в камере сгорания требуются специальные присадки, а не высокооктановый бензин. Использование АИ-100 оправдано только в случае рекомендации автопроизводителя.