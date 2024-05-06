Правила страхования ответственности участников дорожного движения: действия при ДТП и юридическая помощь

Как получить компенсацию по ОСАГО: советы экспертов

1:08 Your browser does not support the audio element. Страхование

Закон требует от всех участников дорожного движения застраховать свою ответственность, обеспечивая автовладельцам уверенность в компенсации ущерба при авариях. В таких случаях необходимо сохранять спокойствие, отказываться от неофициальных соглашений на месте происшествия, делать фото и видеозаписи, а также фиксировать данные свидетелей.

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Если ГИБДД признает обоих участников виновными или винит пострадавшего, стоит обратиться за помощью к автоюристу.

При занижении выплаты страховой компанией можно провести независимую экспертизу и требовать возмещения разницы.

Если страховая направляет на ремонт, важно проверить наличие договора с сервисом и его аккредитацию.

При некачественном ремонте следует подать претензию через автоюриста, обратившись к омбудсмену или в суд.

В случае отказа в выплате рекомендуется получить юридическую консультацию у автоюриста и, при отсутствии законных оснований у страховой компании для отказа, инициировать судебное разбирательство для взыскания средств и оплаты услуг юриста.