Правила страхования ответственности участников дорожного движения: действия при ДТП и юридическая помощь

Закон требует от всех участников дорожного движения застраховать свою ответственность, обеспечивая автовладельцам уверенность в компенсации ущерба при авариях. В таких случаях необходимо сохранять спокойствие, отказываться от неофициальных соглашений на месте происшествия, делать фото и видеозаписи, а также фиксировать данные свидетелей.
Если ГИБДД признает обоих участников виновными или винит пострадавшего, стоит обратиться за помощью к автоюристу.
В случае отказа в выплате рекомендуется получить юридическую консультацию у автоюриста и, при отсутствии законных оснований у страховой компании для отказа, инициировать судебное разбирательство для взыскания средств и оплаты услуг юриста.
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