Как обустроить удобный домашний офис: решения для маленьких и больших жилых пространств

Как разместить домашний офис в маленькой квартире

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

В наше время, когда рабочие задачи зачастую приходится выполнять из дома, наличие домашнего офиса становится особенно важным.

Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если пространство позволяет, можно оборудовать полноценный кабинет в частном доме или просторной квартире.

В остальных случаях стоит искать способы интеграции рабочей зоны в имеющийся интерьер.

Рассмотрим несколько подходов:

Используйте подоконник

Обычно подоконники не предназначены для большего, чем пара цветочных горшков. Однако, заказав подоконник с широкой столешницей, вы минимизируете использование пространства и сможете разместить все необходимые рабочие материалы, считает дизайнер Юлия Тычино .

Обычно подоконники не предназначены для большего, чем пара цветочных горшков. Однако, заказав подоконник с широкой столешницей, вы минимизируете использование пространства и сможете разместить все необходимые рабочие материалы, считает дизайнер . Балкон как рабочее место

Если у вас есть просторный балкон, его можно адаптировать под рабочую зону. Необходимо будет учесть вопросы утепления и электричества, но зато вы получите уединенное место с отличным дневным светом.

Если у вас есть просторный балкон, его можно адаптировать под рабочую зону. Необходимо будет учесть вопросы утепления и электричества, но зато вы получите уединенное место с отличным дневным светом. Компактная полка

Для малогабаритных квартир подойдут компактные полки или столы, которые можно прикрепить к стене и сложить, когда они не нужны.

Для малогабаритных квартир подойдут компактные полки или столы, которые можно прикрепить к стене и сложить, когда они не нужны. Любое удобное место

Если вы живете один, можно обустроить рабочее место где угодно. Если же в доме есть семья, понадобится найти способ изолироваться с помощью ширм или уединиться в уголке гостиной или спальни. Идеально, если найдется ниша, что позволит создать рабочую зону, не нарушая общий вид интерьера.