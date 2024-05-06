Какое бывает оливковое масло, как его выбрать и как хранить

Тонкости выбора и хранения оливкового масла

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При выборе и хранении оливкового масла есть несколько тонкостей, которые следует учитывать.

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Оливковое масло делится на несколько категорий в зависимости от качества и обработки.

Первая категория — это натуральное оливковое масло, также известное как Extra Virgin. Оно получается без использования химических веществ и имеет высокое качество. Такое масло подходит для употребления в сыром виде — добавления в салаты или использования для приготовления соусов. Вторая категория — это очищенное оливковое масло. Оно проходит процесс очистки после прессования, а затем смешивается с натуральным оливковым маслом. Очищенное масло подходит для жарки и готовки на высоких температурах. Третья категория — это жмыховое оливковое масло, которое получается из отходов после производства Extra Virgin масла. Оно обладает менее интенсивным вкусом и ароматом, но можно использовать для приготовления различных блюд.

Важно учесть, что у оливкового масла есть ограниченный срок годности. При покупке обращайте внимание на дату производства и истечения срока годности. Оливковое масло лучше хранить в прохладном, защищенном от света месте. Не рекомендуется хранить его в холодильнике, так как оно может стать мутным или скристаллизованным при низкой температуре.

Кроме того, обратите внимание на вкус и качество оливкового масла. Оно не должно иметь горчинки или неприятного привкуса. Если оно имеет странный вкус, лучше выбрать другой продукт.