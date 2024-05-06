Какое бывает оливковое масло, как его выбрать и как хранить

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Тонкости выбора и хранения оливкового масла

1:41
Еда

При выборе и хранении оливкового масла есть несколько тонкостей, которые следует учитывать.

Тонкости выбора и хранения оливкового масла
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Оливковое масло делится на несколько категорий в зависимости от качества и обработки.

  1. Первая категория — это натуральное оливковое масло, также известное как Extra Virgin. Оно получается без использования химических веществ и имеет высокое качество. Такое масло подходит для употребления в сыром виде — добавления в салаты или использования для приготовления соусов.
  2. Вторая категория — это очищенное оливковое масло. Оно проходит процесс очистки после прессования, а затем смешивается с натуральным оливковым маслом. Очищенное масло подходит для жарки и готовки на высоких температурах.
  3. Третья категория — это жмыховое оливковое масло, которое получается из отходов после производства Extra Virgin масла. Оно обладает менее интенсивным вкусом и ароматом, но можно использовать для приготовления различных блюд.

Важно учесть, что у оливкового масла есть ограниченный срок годности. При покупке обращайте внимание на дату производства и истечения срока годности. Оливковое масло лучше хранить в прохладном, защищенном от света месте. Не рекомендуется хранить его в холодильнике, так как оно может стать мутным или скристаллизованным при низкой температуре.

Кроме того, обратите внимание на вкус и качество оливкового масла. Оно не должно иметь горчинки или неприятного привкуса. Если оно имеет странный вкус, лучше выбрать другой продукт.

Как выбрать оливковое масло? Лучшее оливковое масло
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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