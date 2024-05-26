Добыча нефти будет увеличена до 4 млн баррелей в сутки: Правительство Ирана утвердило новый план

Правительство Ирана на заседании под руководством и.о. президента Мохаммада Мохбера утвердило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки до 4 млн. б/с.
Это решение принято в контексте растущего спроса и усиленных поставок нефти в различные страны, в том числе в Китай.
Цены на июньские поставки нефти были повышены до $3,1 за баррель, отмечается по данным агентства Reuters. В соответствии с отчетом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в первые три месяца 2024 года Иран добывал в среднем 3,174 млн б/с, превышая показатель за 2023 год (2,855 млн б/с) на более чем 20%, сообщает ТАСС.
Иран располагает более чем 13% мировых запасов нефти, включая крупные месторождения в южных провинциях. Согласно данным ОПЕК, геологические запасы составляют 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата.
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