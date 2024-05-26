Добыча нефти будет увеличена до 4 млн баррелей в сутки: Правительство Ирана утвердило новый план

Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Ирана на заседании под руководством и.о. президента Мохаммада Мохбера утвердило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки до 4 млн. б/с.

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Это решение принято в контексте растущего спроса и усиленных поставок нефти в различные страны, в том числе в Китай.

Цены на июньские поставки нефти были повышены до $3,1 за баррель, отмечается по данным агентства Reuters. В соответствии с отчетом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в первые три месяца 2024 года Иран добывал в среднем 3,174 млн б/с, превышая показатель за 2023 год (2,855 млн б/с) на более чем 20%, сообщает ТАСС.

Иран располагает более чем 13% мировых запасов нефти, включая крупные месторождения в южных провинциях. Согласно данным ОПЕК, геологические запасы составляют 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата.