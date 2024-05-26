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Добыча нефти будет увеличена до 4 млн баррелей в сутки: Правительство Ирана утвердило новый план

Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки

1:17
Экономика

Правительство Ирана на заседании под руководством и.о. президента Мохаммада Мохбера утвердило план Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) по увеличению добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки до 4 млн. б/с.

Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это решение принято в контексте растущего спроса и усиленных поставок нефти в различные страны, в том числе в Китай.

Цены на июньские поставки нефти были повышены до $3,1 за баррель, отмечается по данным агентства Reuters. В соответствии с отчетом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в первые три месяца 2024 года Иран добывал в среднем 3,174 млн б/с, превышая показатель за 2023 год (2,855 млн б/с) на более чем 20%, сообщает ТАСС.

Иран располагает более чем 13% мировых запасов нефти, включая крупные месторождения в южных провинциях. Согласно данным ОПЕК, геологические запасы составляют 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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