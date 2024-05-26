Тишина и порядок: какие ограничения существуют на итальянских пляжах для туристов?

Правила пляжного отдыха в Италии, которые могут удивить любого туриста

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в солнечной Италии может стать сюрпризом с неприятными последствиями и дополнительными расходами, если не учесть местные нормы и запреты, которые могут показаться иностранцам странными.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани is licensed under public domain

В итальянской культуре особое внимание уделяется сохранению тишины на пляже. В то время как купание и загар вполне допустимы, различные игры, включая пляжный волейбол, категорически запрещены из-за возможного шума, мешающего другим отдыхающим наслаждаться спокойствием.

Также существуют ограничения по поводу обуви. Например, ношение шлёпок или сандалий на пляже запрещено из-за шума, который они могут производить и нарушать покой окружающих. Даже построение песочных замков считается неприемлемым на типичном итальянском пляже, несмотря на его безобидность.