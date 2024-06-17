Секреты стюардесс: как поддерживать одежду в идеальном состоянии во время путешествий

Стюардесса посоветовала, как поддерживать одежду в идеальном состоянии

Видео стюардессы авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines, демонстрирующее способы поддержания одежды в идеальном состоянии во время путешествий, вызвало большой интерес у туристов. В нем она предлагает использовать пар от горячего душа для разглаживания морщин вместо утюга и советует класть простыню для просушки между слоями одежды в чемодане.

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Также стюардесса делится рекомендациями по адаптации к новому часовому поясу. Она советует составить график сна и установить будильник по местному времени. В дополнение к этому, она подчеркивает важность использования яркой ленты для легкой идентификации багажа на транспортной ленте.

Видео стало популярным, собрав более 4,7 тысяч просмотров, и является примером того, как профессиональные путешественники могут делиться своим опытом, помогая другим туристам подготовиться к поездкам.