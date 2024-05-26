Лолита Милявская рассказала о моментах, когда ее семья стояла на грани жизни и смерти

Лолита Милявская: секреты спасения близких во время войны

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В жизни Лолиты Милявской было много трудных моментов, но один из самых сложных – это время, когда она боялась за жизни своей матери и дочери во время начала военных действий.

Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Они оказались в опасной ситуации, приходилось прятаться от боевых действий, и особенно страдала дочь знаменитости. Лолита вспоминает, как дочь плакала и говорила, что не хочет умирать. Чтобы спасти своих близких, Лолите пришлось разработать особый план, который она до сих пор не раскрывает.

В эти дни она была вне себя, но после успешного выполнения плана она почувствовала облегчение. Этот опыт заставил ее переосмыслить ценность жизни и близких отношений. Отзывы россиян в интернете выражают уважение к Лолите за ее силу и преданность семье в трудные моменты.