Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сценарист игры "Fallout" раскритиковал сюжет и персонажей в сериале от Amazon
Становимся самостоятельнее и независимыми от других
Пять причин опадания завязей у огурцов
Российские звезды-эмигранты поднимают цены на выступления
Только необходимое: идеальный набор косметики для отдыха
Автомеханик призвал водителей в пробке переводить машину в спортивный режим
Глава РПЛ Алаев объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером сезона
Станции фиксируют рост СО2 в атмосфере быстрее и больше, чем когда либо
Назван размер ставок по вкладам в коммерческих банках на ближайшее время
Лолита Милявская рассказала о моментах, когда ее семья стояла на грани жизни и смерти

Лолита Милявская: секреты спасения близких во время войны

0:52
Шоу-бизнес

В жизни Лолиты Милявской было много трудных моментов, но один из самых сложных – это время, когда она боялась за жизни своей матери и дочери во время начала военных действий.

Лолита Милявская: секреты спасения близких во время войны
Фото: инстаграм аккаунт Лолиты Милявской

Они оказались в опасной ситуации, приходилось прятаться от боевых действий, и особенно страдала дочь знаменитости. Лолита вспоминает, как дочь плакала и говорила, что не хочет умирать. Чтобы спасти своих близких, Лолите пришлось разработать особый план, который она до сих пор не раскрывает.

В эти дни она была вне себя, но после успешного выполнения плана она почувствовала облегчение. Этот опыт заставил ее переосмыслить ценность жизни и близких отношений. Отзывы россиян в интернете выражают уважение к Лолите за ее силу и преданность семье в трудные моменты.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.

Эффективные способы против муравьёв
Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Отар Кушанашвили гневно отреагировал на выпад Азамата Мусагалиева в свой адрес: "Подлость"
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Последние материалы
Сценарист игры "Fallout" раскритиковал сюжет и персонажей в сериале от Amazon
Становимся самостоятельнее и независимыми от других
Пять причин опадания завязей у огурцов
Российские звезды-эмигранты поднимают цены на выступления
Только необходимое: идеальный набор косметики для отдыха
Автомеханик призвал водителей в пробке переводить машину в спортивный режим
Глава РПЛ Алаев объяснил, почему считает Карпина лучшим тренером сезона
Станции фиксируют рост СО2 в атмосфере быстрее и больше, чем когда либо
Назван размер ставок по вкладам в коммерческих банках на ближайшее время
Почему у вас не получается избавиться от живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников