Ученые смогли "разморозить" мозг после 18 месяцев заморозки

Китайские ученые доказали, что мозг способен работать после длительной заморозки

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из ВУЗа Фудан в Китае разработала средство, благодаря которому мозговая ткань сохраняет целостность при глубокой заморозке. Было необходимо провести многочисленные эксперименты, чтобы определить наилучший состав с помощью опыта. Эксперименты проводились на органоидах — культуре фрагментов мозга, выращенных в лаборатории.

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Исследователи погружали органоиды в различные реактивы, затем производили замораживание с применением жидкого азота, после чего через 24 часа проводили оттаивание и исследование образцов. Те химические соединения, которые обеспечивали лучшую защиту тканей от повреждений кристаллами льда, переходили на следующий этап. С их помощью замораживали все более крупные и сложные органоиды, пока не были выделены несколько наиболее перспективных вариантов.

На следующем этапе тестирования проводились испытания на длительность замораживания от нескольких недель до месяцев. Кроме того, органоиды исследовались длительное время после размораживания для проверки отсутствия повреждений, которые могли проявиться не сразу. Цель ученых заключалась в том, чтобы обработанные биологические ткани сохраняли те же характеристики роста и функционирования, что и контрольные образцы, не подвергавшиеся заморозке.

В результате было создано средство под названием MEDY, в состав которого вошли метилцеллюлоза, этиленгликоль, диметилсульфоксид и компонент Y27632. Обработанные им органоиды сохранили свою функциональность даже после 18-месячного замораживания. Более того, после заморозки и разморозки фрагмента мозга человека, страдающего от эпилепсии, патологические изменения заболевания в образце оставались незначительными. Это открывает широкие перспективы для безопасного сохранения мозговых образцов для проведения различных биомедицинских исследований.