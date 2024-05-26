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Данный вид каши не менее эффективен, чем таблетки, а также поможет избавиться от лишнего холестерина

Эта каша отлично выводит холестерин

1:34
Здоровье

Запомните название зерна, которое избавит вас от зависимости к вредным продуктам. Стоит пересмотреть свое отношение к большинству круп, поскольку в них чрезмерное содержание витаминов и важных микроэлементов.

Плохой хороший холестерин / Доктор Виктор

Однако помните, что только врач может поставить диагноз и назначить лечение.

Некоторые крупы не только помогают поддерживать оптимальный вес, но и служат прекрасной альтернативой многим лекарствам в вашей аптечке.
Например, употребление такой тарелки по утрам позволяет легко снизить уровень холестерина в крови и предотвратить опасные болезни сердца.

Зерна с низким гликемическим индексом больше всего способствуют здоровью важнейших органов и сосудов.

Но самое главное в этом списке вкусных "целителей" - гречка.
Эта каша богата растительным белком и содержит самую высокую концентрацию 18 аминокислот, включая лизин, триптофан, валин, глицин и аргинин.

Благодаря такому составу крупа борется с анемией и ожирением, выводит из организма шлаки и токсины, а главное, значительно снижает уровень холестерина и предотвращает образование атеросклеротических бляшек.

Однако недостаточно регулярно есть гречку. Также важно правильно её готовить. Не переваривайте хлопья. Переваривание приведет к тому, что крупа потеряет все свои ценные свойства и превратится в чистые углеводы, что приведет к резкому повышению уровня сахара в крови.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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