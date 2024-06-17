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Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт

Как избавиться от муравьёв на даче?

1:18
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи на даче — настоящая напасть! Они быстро размножаются и могут принести столько тли, что даже урожая укропа не видать.

Как избавиться от муравьёв на даче?
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Но не спешите хвататься за "химию". Попробуйте проверенный и эффективный способ борьбы с муравьями — нашатырный спирт.

Разведите 4 столовые ложки нашатырного спирта в 1 литре воды. Залейте раствор прямо в муравейник.

Результат: Муравьи исчезают, а вы получаете ценное удобрение.

Почему это работает?

• Нашатырный спирт убивает муравьёв.
• Муравейники богаты фосфором и калием. Эти элементы накапливаются в земле в процессе жизнедеятельности муравьев.
• Нашатырный спирт обогащает землю азотом.

Как использовать "муравьиную" землю:

• Для рассады: Она станет идеальной питательной средой для молодых растений.
• Для молодых саженцев: Фосфор и калий стимулируют рост корней и укрепляют растения.

Важно:

• Помните о безопасности! При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и защищайте глаза от брызг.
• Не используйте землю с муравейника для овощей, которые вы планируете употреблять в пищу.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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