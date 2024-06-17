Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт

Муравьи на даче — настоящая напасть! Они быстро размножаются и могут принести столько тли, что даже урожая укропа не видать.
Но не спешите хвататься за "химию". Попробуйте проверенный и эффективный способ борьбы с муравьями — нашатырный спирт.
Разведите 4 столовые ложки нашатырного спирта в 1 литре воды. Залейте раствор прямо в муравейник.
Результат: Муравьи исчезают, а вы получаете ценное удобрение.
Почему это работает?
• Нашатырный спирт убивает муравьёв.
• Муравейники богаты фосфором и калием. Эти элементы накапливаются в земле в процессе жизнедеятельности муравьев.
• Нашатырный спирт обогащает землю азотом.
Как использовать "муравьиную" землю:
• Для рассады: Она станет идеальной питательной средой для молодых растений.
• Для молодых саженцев: Фосфор и калий стимулируют рост корней и укрепляют растения.
Важно:
• Помните о безопасности! При работе с нашатырным спиртом используйте перчатки и защищайте глаза от брызг.
• Не используйте землю с муравейника для овощей, которые вы планируете употреблять в пищу.
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