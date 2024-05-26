Шокирующие секреты: как продлить жизнь вашей кошке до 20 лет

5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Человек эмоционально связывается с своими домашними питомцами, и стремление продлить время жизни кота или кошки в таких случаях вполне понятно.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В общем, средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15-16 лет. Однако правильный уход способен значительно увеличить этот срок, сделав питомца настоящим долгожителем.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни, включают в себя не только внешние аспекты, такие как питание, регулярные ветеринарные осмотры и активность, но и наследственность и генетическую предрасположенность.

Таким образом, если для некоторых кошек 15 лет являются предельным возрастом, то другие способны устанавливать новые рекорды.

Специалисты рекомендуют следующие способы продления жизни домашней кошке:

Питьевой режим : кошке необходим постоянный доступ к чистой питьевой воде, особенно в старости.

: кошке необходим постоянный доступ к чистой питьевой воде, особенно в старости. Уменьшение стресса : обеспечьте кошке свое место, где она может спокойно укрыться и чувствовать себя защищенной.

: обеспечьте кошке свое место, где она может спокойно укрыться и чувствовать себя защищенной. Правильное питание : важно выбирать качественные корма и составлять правильное меню, особенно для пожилых животных.

: важно выбирать качественные корма и составлять правильное меню, особенно для пожилых животных. Уход за шерстью : с возрастом кошка может меньше лизать свою шерсть, поэтому помогайте ей в этом, вычесывая и купая по необходимости.

: с возрастом кошка может меньше лизать свою шерсть, поэтому помогайте ей в этом, вычесывая и купая по необходимости. Регулярные осмотры у ветеринара: необходимо проводить осмотр не реже одного раза в год, включая вакцинацию.

Для пожилых кошек старше 10 лет рекомендуется проводить осмотры у ветеринара не реже одного раза в полгода.



