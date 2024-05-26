Шокирующие секреты: как продлить жизнь вашей кошке до 20 лет

Человек эмоционально связывается с своими домашними питомцами, и стремление продлить время жизни кота или кошки в таких случаях вполне понятно.
В общем, средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15-16 лет. Однако правильный уход способен значительно увеличить этот срок, сделав питомца настоящим долгожителем.
Факторы, влияющие на продолжительность жизни, включают в себя не только внешние аспекты, такие как питание, регулярные ветеринарные осмотры и активность, но и наследственность и генетическую предрасположенность.
Таким образом, если для некоторых кошек 15 лет являются предельным возрастом, то другие способны устанавливать новые рекорды.
Специалисты рекомендуют следующие способы продления жизни домашней кошке:
Для пожилых кошек старше 10 лет рекомендуется проводить осмотры у ветеринара не реже одного раза в полгода.
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