Шокирующие секреты: как продлить жизнь вашей кошке до 20 лет

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5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя

1:41
Зоосфера » Кошки

Человек эмоционально связывается с своими домашними питомцами, и стремление продлить время жизни кота или кошки в таких случаях вполне понятно.

5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В общем, средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет около 15-16 лет. Однако правильный уход способен значительно увеличить этот срок, сделав питомца настоящим долгожителем.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни, включают в себя не только внешние аспекты, такие как питание, регулярные ветеринарные осмотры и активность, но и наследственность и генетическую предрасположенность.

Таким образом, если для некоторых кошек 15 лет являются предельным возрастом, то другие способны устанавливать новые рекорды.

Специалисты рекомендуют следующие способы продления жизни домашней кошке:

  • Питьевой режим: кошке необходим постоянный доступ к чистой питьевой воде, особенно в старости.
  • Уменьшение стресса: обеспечьте кошке свое место, где она может спокойно укрыться и чувствовать себя защищенной.
  • Правильное питание: важно выбирать качественные корма и составлять правильное меню, особенно для пожилых животных.
  • Уход за шерстью: с возрастом кошка может меньше лизать свою шерсть, поэтому помогайте ей в этом, вычесывая и купая по необходимости.
  • Регулярные осмотры у ветеринара: необходимо проводить осмотр не реже одного раза в год, включая вакцинацию.

Для пожилых кошек старше 10 лет рекомендуется проводить осмотры у ветеринара не реже одного раза в полгода.
 
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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