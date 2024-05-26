Тренер Крикунов знал, что сборная США вылетит с ЧМ: дело не в политике, я же не американец

Тренер Крикунов: в вылете сборной США с ЧМ для меня нет никакой политики

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказал своё мнение о вылете сборной США с чемпионата мира 2024 года после поражения от команды Чехии.

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Крикунов отметил, что изначально не считал сборную США одной из главных претендентов на победу в этом турнире. Он подчеркнул, что его мнение не было связано с политикой, а исходило из наблюдений за играми команды.

Крикунов добавил, что не смешивает спорт с политикой, как это делают американцы и европейцы.

Хотя в составе США присутствовали молодые игроки, Крикунов не видел у них достаточного потенциала для победы и предполагал, что они, вероятно, не достигнут финала.

"Я не путаю спорт с политикой. Я же не американец или европеец. Просто сборная США меня не впечатлила. Я же видел её матчи. Да, ребята там молодые, но не более. Изначально понимал, что, может, в четвёрке будут, но точно не победят. И даже в финал не попадут, — сказал Крикунов в разговоре с LiveResult.

Следующий 88-й чемпионат мира по хоккею пройдет весной 2025 года в Швеции и Дании.

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