Путин отправится в турне по Азии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен с 18 до 20 июня отправиться в Азию.
Сначала президент посетит Якутию, которую давно намеревался посетить и обещал это местным жителям.
Затем 18 и 19 июня состоится визит Путина в КНДР, где он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и проведёт с ним переговоры.
Далее 19 и 20 июня Владимир Путин посетит Вьетнам с государственным визитом.
Ранее Владимир Путин уже посетил с государственными визитами после переизбрания Китай, Белоруссию и Узбекистан.
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