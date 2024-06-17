Путин отправится в турне по Азии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен с 18 до 20 июня отправиться в Азию.

Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сначала президент посетит Якутию, которую давно намеревался посетить и обещал это местным жителям.

Затем 18 и 19 июня состоится визит Путина в КНДР, где он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и проведёт с ним переговоры.

Далее 19 и 20 июня Владимир Путин посетит Вьетнам с государственным визитом.

Ранее Владимир Путин уже посетил с государственными визитами после переизбрания Китай, Белоруссию и Узбекистан.