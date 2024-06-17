Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот когда можно выкапывать молодую картошку
Антарктическая пустыня признана крупнейшей в мире
Летняя тактика: как правильно выбирать средства с SPF
В России ужесточат контроль за перепродажей импортированных автомобилей
Эрдоган потребовал изменения названия БРИКС после вступления Турции
Смузи из груши и яблочного уксуса снимет неприятные симптомы
Как рассчитываются отпускные выплаты?
Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"
Марин Ле Пен призвала к переформатированию Евросоюза

Путин отправится в турне по Азии

Политика

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен с 18 до 20 июня отправиться в Азию.

Путин отправится в турне по Азии
Фото: www.kremlin.ru by Пресс-служба президента is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сначала президент посетит Якутию, которую давно намеревался посетить и обещал это местным жителям. 

Затем 18 и 19 июня состоится визит Путина в КНДР, где он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и проведёт с ним переговоры. 

Далее 19 и 20 июня Владимир Путин посетит Вьетнам с государственным визитом.

Ранее Владимир Путин уже посетил с государственными визитами после переизбрания Китай, Белоруссию и Узбекистан.  

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Огурцы станут крепышами: подкормите кусты по литру — урожай удивит обилием
Последние материалы
Лиза Джеффри была не рада, что согласилась сняться в "Брате 2"
Марин Ле Пен призвала к переформатированию Евросоюза
Кинологи назвали породы собак, которые любят детей
Селекция овощей: как нас дурачат и кому верить?
В РКК "Энергия" рассказали об эксперименте по изучению болевого порога у космонавтов
Анна Курникова показала очаровательных детей от Энрике Иглесиаса
РСА: Москва стала лидером по количеству безаварийных водителей
Генерал Александр Косован: биография великого строителя военных объектов
Не ешьте консервы из тунца в Москве: некоторые люди уже заразились ботулизмом
"И что это так бумкнуло?": в Чехии взорвали склад с боеприпасами на полигоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников