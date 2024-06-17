Биолог Троицкая рассказала, что удобрениями следует пользоваться с рассуждением

Юлия Троицкая: "Следует отдавать предпочтение сухим удобрениям"

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето — это время, когда садоводы и огородники активно работают на своих участках. Юлия Троицкая, кандидат биологических наук и специалист по цветочным культурам , поделилась с NewsInfo.Ru советами о том, как правильно выбирать удобрения, чтобы получить богатый урожай и не навредить своему здоровью.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

"Аммиачной селитрой можно убить. А вообще можно самим хорошим удобрением убить, если делать передозировку. Или, например, мерить чайными ложками, не зная, сколько там граммов, можно попасть. Или чайную со столовой перепутать. Если нарушить дозировку, то можно любым удобрением навредить".

По словам эксперта, оптимальным решением могут стать сухие удобрения.

"Использовать рекомендуется сухие удобрения, лучше гранулированные, а не в виде порошка. Но даже они могут навредить растению при передозировке".

Как считает Троицкая, в любом случае важно не перестараться в стремлении вырастить богатый урожай.

"Нужно в свое время применять. Азотные нужно применять в начале роста - весной, в начале лета применяем. Там, где калий, уже лето, к осени. Избыток азота осенью не имеет смысла применять. Растения ослаблены, будут болезнями поражаться. Но опять же есть физиологически кислые удобрения, есть физиологически щелочные удобрения. В Подмосковье в основном почва кисловатая. Так что ничего страшного. Где сильно щелочные почвы, там удобрения, может быть, не очень хорошо подойдут".

Как считает эксперт, вред могут также нанести азотные удобрения, которые выкладывают на почву осенью.