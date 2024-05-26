Канадский хоккеист Менелл назвал русское блюдо, которое вызывает у него отвращение

27-летний американский защитник Бреннан Менелл, выступающий за московское "Динамо", поделился своим мнением о традиционной русской кухне.
Канадец отметил, что не проникся вкусом многих блюд русской кухни, особенно тех, в которых присутствует рыба.
Менелл высказал своё отрицательное отношение к шпротам, назвав их отвратительными.
"Самая отвратительная русская еда — это шпроты. Икра неплохая, к ней со временем привыкаешь. Она не была отвратительной, но я бы её не заказал в ресторане", — сказал Менелл в эфире YouTube-канала Russian Code.
Хоккеист отметил, что есть и другие блюда, которые он бы предпочел русской кухне.
В сезоне 2023/2024 Менелл провел 76 матчей за "Динамо", в которых забросил 9 шайб и сделал 49 результативных передач, набрав 58 очков в общей сложности.
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