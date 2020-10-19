Водка, хлеб, селедка: иностранцы поражены русской кухней

Запад до сих пор проявляет интерес к русской кухне, хотя считает ее менее разнообразной, чем китайская. Но вопрос - что же едят русские? - остается актуальным по сей день.

Главным блюдом России совершенно незаслуженно считается гуляш, по данным авторов материала, ставший популярным во времена Хрущева.

Хотя основными русскими продуктами, по мнению ряда изданий, являются:

хлеб,

молоко,

картофель,

сыр

колбаса.

белокочанная капуста,

лук,

морковь

свекла.

"Дешево, и без изысков, но вкусно",- пишут иностранные журналисты.

При этом столпами кухни россиян без вариантов числятся черный хлеб, водка и икра. Многие отмечают, что пресловутый черный хлеб изготавливают из твердых сортов пшеницы, поэтому он такой упругий, соленый и приятный на вкус.

О молоке при этом говорится так, словно россияне пьют его литрами.

Поскольку кухня в какой-то степени отражает национальные страны, то, видимо, водка и икра ассоциируются у запада с неукротимостью, простотой и широкой душой.

Отмечается, что русские никогда толком не предъявляли требований к пище, главное, чтобы ее было много, она была сытная и горячая. Сказывается взгляд Европы и США на российский климат.

Так что черный хлеб играет тут не последнюю роль, поскольку он не только очень сытный и питательный, но и легко усваивается и крайне полезен для пищеварительной системы.

Что касается водки, то за рубежом очень живучи представления, согласно которым один россиянин потребляет от 100 грамм до литра водки в день.

Цитаты класса "русские могут даже залпом выпить полный стакан водки...Однако особым ценителям водки не требуются никакие закуски, достаточно лишь будет занюхать ее кусочком черного хлеба" вполне встречаются в современных изданиях. Штампы -bштука неистребимая.

Икра в России, согласно мнению такого рода экспертов, бывает трех сортов: икра минтая, красная лососевая и черная осетровая. В материале 2020 года, посвященному кухне России, утверждается, что "для россиян съесть кусочек хлеба, намазанный маслом и икрой, по-прежнему является редким удовольствием".

В целом, мнение предсказуемо.

Сами русские очень гостеприимны и рады кормить своих друзей. Русская кухня богата и разнообразна, особенно по части холодных закусок.

Соленые огурцы и прочие соленые овощи, салаты, колбаса, сыр, рыбное заливное - всегда есть из чего выбрать. Также котируются пироги, вариантов которых великое множество.

И самое главное "достижение кухни россиян" - это якобы квас, смысла которого иностранцы не могут постичь даже сейчас. Китайцы любят чай, немцы и чехи обожают пиво, американцы - кока-колу, французы предпочитают сидр и лимонад, итальянцы - апельсиновый сок. А русские пьют квас, который ко всему прочему еще и полезен для здоровья.

Так как традиционный квас готовят из солода (обычно ржаного), ржаной муки, сахара и мяты, полученный в итоге продукт располагает большим количеством полезных веществ: дрожжи, углеводы, белки, органические кислоты, витамины, ферменты и минералы.

В свое время на международном конкурсе в Югославии «Московский квас» набрал 18 баллов, а его ближайший конкурент - кока-кола - всего 9,8 балл. Так что Западу есть о чем подумать, хотя бы в этом отношении, заключают авторы материала.