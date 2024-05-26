OpenAI сталкивается с критикой из-за применения голоса Скарлетт Йоханссон в своей лингвистической модели GPT-4, обвинения также затрагивают компанию в недостаточной борьбе с опасным искусственным интеллектом.
Недавний доклад утверждает, что OpenAI не выполнила свои обязательства по предоставлению ресурсов для нейтрализации потенциально опасных ИИ и роспускает группу, занимавшуюся этим вопросом. В новой публикации журнала Fortune содержатся обвинения в адрес компании OpenAI, ответственной за создание ChatGPT. Согласно информации из внутренних источников, OpenAI не смогла обеспечить нужными ресурсами свою команду Superalignment, сформированную прошлым летом для борьбы с потенциально опасными технологиями искусственного интеллекта. OpenAI обязалась использовать 20% своих вычислительных возможностей для достижения поставленной цели, но команда Superalignment была распущена.
По данным отчета, руководство OpenAI регулярно игнорировало запросы команды на предоставление вычислительных мощностей и специализированных чипов, необходимых для выполнения поставленных задач. Сотрудники компании заявляют, что OpenAI так и не выделила обещанные 20% вычислительных мощностей на контроль за опасным ИИ. Эти события происходят в период разгорающихся дискуссий вокруг использования голоса, очень схожего с голосом Скарлетт Йоханссон, в лингвистической модели GPT-4, что вызвало критику со стороны актрисы.
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