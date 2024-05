OpenAI не выполняет обязательства по сдерживанию ИИ

OpenAI сталкивается с критикой из-за применения голоса Скарлетт Йоханссон в своей лингвистической модели GPT-4, обвинения также затрагивают компанию в недостаточной борьбе с опасным искусственным интеллектом.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository