Выращиваем щедрый урожай огурцов: три главных правила, которые стоит учесть

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Несколько секретов выращивания огурцов

1:21
Садоводство » Советы

Чтобы вырастить хороший урожай огурцов, важно следовать этим советам.

Несколько секретов выращивания огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Marrik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Семена огурцов F1 — это гибриды, созданные путем искусственного скрещивания родительских форм с выдающимися свойствами, такими как устойчивость к болезням и способность к самоплодности.

Чтобы избежать деформации огурцов, необходимо правильно ухаживать за растениями. Искривления огурцов чаще всего происходят из-за недостатка влаги, нерегулярного полива и неправильного питания. Это заблуждение, что искривления вызваны опылением самоплодных огурцов пчелами.

От недостатка влаги огурцы могут стать горькими, но большинство гибридов F1 не имеют этой проблемы, даже если их недостаточно поливать.

Не рекомендуется сеять семена огурцов, которые собраны в текущем сезоне, так как они биологически достигают оптимальной способности к прорастанию на второй или третий год, и их энергия прорастания может быть наивысшей на шестой или даже восьмой год. Поэтому лучше дать семенам полежать годик-два перед посевом.

Хотя вы можете собирать и посевать семена от гибридов F1, высокие качества и свойства этих гибридов могут быть утрачены, и вырастут обычные, менее урожайные огурцы.

Самые вкусные гибриды огурцов, которые я когда-либо пробовал!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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