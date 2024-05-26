Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иран планирует нарастить добычу нефти до 4 млн баррелей в сутки
Пол Мескал может стать частью байопика о "The Beatles" от Сэма Мендеса
Россиянин потерял квартиру, выпив со знакомым
Эта каша отлично выводит холестерин
Овощные блинчики с креветками и зелёным луком: вкусное блюдо
Несколько секретов выращивания огурцов
5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя
Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему
Тренды в макияже, которые могут отпугнуть мужчин

Может ли страховая компания быть основана в форме ИП?

1:36
Страхование

Согласно законодательству РФ индивидуальный предприниматель (ИП) может оказывать страховые услуги.

Может ли страховая компания быть основана в форме ИП?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако для этого ему необходимо получить лицензию на осуществление страховой деятельности. Для получения лицензии ИП должен соответствовать требованиям, установленным законодательством о страховании.

В России порядок лицензирования страховых компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся страхованием, регулируется Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Для получения лицензии на осуществление страхования ИП должен выполнить следующие шаги:

  1. Подготовить необходимые документы: заявление о предоставлении лицензии, копии учредительных документов, документы, подтверждающие оплату уставного капитала, и другие документы, предусмотренные законодательством.
  2. Подать документы в Банк России: документы подаются в Банк России, который является регулятором страхового рынка в России.
  3. Пройти проверку: Банк России проводит проверку представленных документов и соответствия заявителя требованиям законодательства.

После получения лицензии ИП может осуществлять страхование в соответствии с видами страхования, указанными в лицензии.

Важно отметить, что оказание страховых услуг без лицензии является незаконным и влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Последние материалы
Несколько секретов выращивания огурцов
5 советов, которые могут продлить жизнь кошке: превратят в долгожителя
Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему
Может ли страховая компания быть основана в форме ИП?
Тренды в макияже, которые могут отпугнуть мужчин
Правила пляжного отдыха в Италии, которые могут удивить любого туриста
Игрок "Динамо" Менелл признался, что ему не нравится традиционная русская кухня
Компания OpenAI не выполняет обязательства по борьбе с потенциально опасным ИИ
На стоимость аренды влияет транспортная доступность
Денис Мантуров назвал урок, который извлекла Россия из ухода западных компаний
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников