Летний уход за кожей: защита от солнца и полезные советы

Летняя тактика: как правильно выбирать средства с SPF

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето в разгаре. Одни наслаждаются золотисто-бронзовым загаром, а другие ищут способы укрыться от солнца. Каждый из нас имеет свой образ жизни и тип кожи, поэтому важно знать, каким должен быть ежедневный уход, чтобы улучшить состояние кожи и укрепить здоровье летом.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Летом солнечное излучение становится более активным, и ультрафиолет делится на три типа: УФ-С, полностью задерживаемый атмосферой, УФ-В, стимулирующий синтез витамина D и загар, и УФ-А, который присутствует даже зимой и проникает глубоко в кожу, повреждая её и снижая иммунитет. Европейская кожа менее защищена от ультрафиолета, что приводит к сухости, грубости, потере тонуса, морщинам и пигментным пятнам. Лучше предотвратить эти изменения, чем устранять, поэтому летом полезно использовать косметику с антиоксидантами, которые защищают от УФ-А и свободных радикалов. Желательные компоненты включают витамины А и Е, сквален, убихинон и экстракты красных водорослей, зеленого чая, виноградных косточек, гинкго, календулы, ромашки и василька.

Не забывайте защищать губы, так как в этой зоне мало меланина и они особенно уязвимы. Обычные солнцезащитные средства не подходят для губ, так как кожа там более нежная.