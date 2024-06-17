В мире существует множество пустынь, каждая из которых обладает уникальными климатическими условиями, растительностью и фауной. Однако, вопреки распространённым представлениям, крупнейшая пустыня находится не там, где многие думают. Согласно словарям и энциклопедиям, самая большая пустыня — это Антарктическая, которая занимает около 14 миллионов квадратных километров.
Эта пустыня расположена в Южном полушарии и характеризуется экстремально низкими температурами. Зимой здесь может быть до -70 градусов Цельсия, а летом — от -30 до нуля. Жизнь в Антарктической пустыне крайне ограничена: здесь обитают лишь некоторые виды простейших, бескрылые насекомые, несколько видов эндемичных птиц, а также киты, кашалоты и ластоногие.
Если сравнивать размеры пустынь, то на втором месте после Антарктики находится арктическая пустыня с площадью около 13,9 миллиона квадратных километров. Затем следуют пустыни Австралии, Аравийская пустыня, Гоби, Калахари и, наконец, Сахара, занимающая площадь около 9,2 миллиона квадратных километров.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.