Топ-7 самых больших пустынь в мире: удивительные особенности и факты

В мире существует множество пустынь, каждая из которых обладает уникальными климатическими условиями, растительностью и фауной. Однако, вопреки распространённым представлениям, крупнейшая пустыня находится не там, где многие думают. Согласно словарям и энциклопедиям, самая большая пустыня — это Антарктическая, которая занимает около 14 миллионов квадратных километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license