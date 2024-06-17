Топ-7 самых больших пустынь в мире: удивительные особенности и факты

Антарктическая пустыня признана крупнейшей в мире

В мире существует множество пустынь, каждая из которых обладает уникальными климатическими условиями, растительностью и фауной. Однако, вопреки распространённым представлениям, крупнейшая пустыня находится не там, где многие думают. Согласно словарям и энциклопедиям, самая большая пустыня — это Антарктическая, которая занимает около 14 миллионов квадратных километров.

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Эта пустыня расположена в Южном полушарии и характеризуется экстремально низкими температурами. Зимой здесь может быть до -70 градусов Цельсия, а летом — от -30 до нуля. Жизнь в Антарктической пустыне крайне ограничена: здесь обитают лишь некоторые виды простейших, бескрылые насекомые, несколько видов эндемичных птиц, а также киты, кашалоты и ластоногие.

Если сравнивать размеры пустынь, то на втором месте после Антарктики находится арктическая пустыня с площадью около 13,9 миллиона квадратных километров. Затем следуют пустыни Австралии, Аравийская пустыня, Гоби, Калахари и, наконец, Сахара, занимающая площадь около 9,2 миллиона квадратных километров.