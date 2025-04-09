Пенсии дважды повысят в 2026 году в России: вот кого это коснётся

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Страховые пенсии в России в следующем году проиндексируют по новой схеме, которая предусматривает два этапа.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов рассказал, что в феврале 2026 выплаты увеличат на уровень инфляции, а в апреле возможна прибавка в зависимости от доходов Социального фонда.

Депутат подсчитал: если вы получаете 23 000 рублей при инфляции 5% в феврале 2026 года вы получите 24 150 рублей. Если доходы фонда позволят добавить еще 2%, то к апрелю сумма достигнет примерно 24 633 рублей.

Максимальная прибавка может составить порядка 1633 рублей, пишет KP. RU.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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