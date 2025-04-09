Массово осыпаются плоды? Вот чем срочно подкормить сливу и алычу

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда слива или алыча сбрасывают завязи — это не всегда катастрофа. Если плодов немного, дерево не перегружается и даёт крупный, сладкий урожай. Но если завязи осыпаются массово, садоводу стоит насторожиться: дерево сигнализирует о дефиците питания.

Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алыча

Почему завязи осыпаются

Частичная потеря завязей — нормальный процесс. Так дерево регулирует нагрузку, чтобы не истощиться. Однако при массовом опадении, когда завязи сохнут и осыпаются одна за другой, это уже тревожный знак. Особенно часто от этого страдают сливы и алыча.

Чтобы спасти будущий урожай, садоводы применяют проверенные весенние подкормки — они помогают дереву восстановиться и сохранить оставшиеся плоды.

Что добавить в почву весной

Садоводы используют несколько эффективных составов:

Древесная зола — 1-2 стакана на каждый квадратный метр приствольного круга. Это природное удобрение насыщает почву калием и фосфором.

Раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) - органическая подпитка, которая стимулирует рост и развитие завязей.

Кальциевая селитра — 1 столовая ложка на 10 л воды. Усиливает обмен веществ и помогает формированию плодов.

Нитрофоска — 3 столовые ложки на 10 л воды. Комплексное удобрение, полезное при нехватке азота, фосфора и калия.

Для жидких подкормок на каждое дерево потребуется 3-5 вёдер раствора.

Уточнения

Алыча́ или сли́ва растопы́ренная, или слива вишнено́сная (лат. Prúnus cerasífera) — плодовое деревянистое растение; вид рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые.

