Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стив Миллер бросает вызов возрасту: в 81 год он отправляется в тур с главными хитами
Клиенты Газпромбанка смогут открыть брокерский счет напрямую из приложения банка
Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены
Москва тянется в небо: в 2025 году построят рекордное число небоскрёбов
Сколько стоили машины в СССР и как их покупали
Пенсии дважды повысят в 2026 году в России: вот кого это коснётся
Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России
Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит
Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить

Массово осыпаются плоды? Вот чем срочно подкормить сливу и алычу

1:39
Садоводство

Когда слива или алыча сбрасывают завязи — это не всегда катастрофа. Если плодов немного, дерево не перегружается и даёт крупный, сладкий урожай. Но если завязи осыпаются массово, садоводу стоит насторожиться: дерево сигнализирует о дефиците питания.

Алыча
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алыча

Почему завязи осыпаются

Частичная потеря завязей — нормальный процесс. Так дерево регулирует нагрузку, чтобы не истощиться. Однако при массовом опадении, когда завязи сохнут и осыпаются одна за другой, это уже тревожный знак. Особенно часто от этого страдают сливы и алыча.

Чтобы спасти будущий урожай, садоводы применяют проверенные весенние подкормки — они помогают дереву восстановиться и сохранить оставшиеся плоды.

Что добавить в почву весной

Садоводы используют несколько эффективных составов:

  • Древесная зола — 1-2 стакана на каждый квадратный метр приствольного круга. Это природное удобрение насыщает почву калием и фосфором.

  • Раствор коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) - органическая подпитка, которая стимулирует рост и развитие завязей.

  • Кальциевая селитра — 1 столовая ложка на 10 л воды. Усиливает обмен веществ и помогает формированию плодов.

  • Нитрофоска — 3 столовые ложки на 10 л воды. Комплексное удобрение, полезное при нехватке азота, фосфора и калия.

Для жидких подкормок на каждое дерево потребуется 3-5 вёдер раствора.

Уточнения

Алыча́ или сли́ва растопы́ренная, или слива вишнено́сная (лат. Prúnus cerasífera) — плодовое деревянистое растение; вид рода Слива подсемейства Сливовые семейства Розовые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Красота и стиль
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи Аудио 
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Экономика и бизнес
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них Аудио 
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Наука и техника
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Популярное
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома

Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.

Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Экстренный запас: 7 продуктов, которые можно хранить вечно
Он взорвался в небе и исчез без следа — но Земля хранила его миллионы лет подо льдом
Морщины уходят как по маслу: 10 эфирных помощников для зрелой кожи
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось Любовь Степушова Секрет Вселенной в трёх цифрах: как числа 3-6-9 связаны с гениальностью Теслы — раскрываем тайну Игорь Буккер Оптимизация или бегство? США ушли из Жешува, оставив НАТО один на один с поставками для ВСУ Дмитрий Плотников
С 50 евро прощаемся навсегда? Эти купюры скоро исчезнут и вот что появится вместо них
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Океан рисует круги и стирает их за секунду — спутники зафиксировали то, что невозможно объяснить
Последние материалы
Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить
Тревожный тренд: россияне не путешествуют из-за финансовых трудностей — результаты опроса
Ваш пуховик стал плоским? Вот как вернуть ему жизнь и объём, не выходя из дома
Массово осыпаются плоды? Вот чем срочно подкормить сливу и алычу
Интонация решает всё: какие звуки собака считает важными, а какие — фоновой болтовнёй
Иллюзия успеха: как соцсети делают нас несчастными
Он говорил мало — но сделал многое: история Клинта Иствуда
Желаешь пышную шевелюру? Ты не поверишь, но эти стрижки — твой билет к успеху
Солнце выжгло Венеру дотла — как именно это произошло
Он не лох. Поддержать медийную кампанию с ряженым китайским пленным не получилось
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.