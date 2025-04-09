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Сколько стоили машины в СССР и как их покупали

Авто

Купить машину в СССР — это была не просто покупка, а целая эпопея: с накоплениями, очередями, талонами и… терпением на годы.

Водитель ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Водитель ВАЗ-2101

А сколько стоили машины в Советском Союзе и как их покупали?

Сколько стоили автомобили

Цены на легковушки в СССР варьировались, но даже самая простая машина стоила несколько лет зарплаты.

Например:

  • Самый "народный" Запорожец стоил от 3 600 до 4 500 рублей.
  • "Москвич" — около 6 500.
  • За "Жигули" ("Копейку") нужно было отдать около 5 500-6 500 рублей.
  • Более "навороченные" ВАЗ-2106 — до 9 000.
  • Ну а "царь дорог" — Волга ГАЗ-24 — стоила 9 300 и выше. Для простого человека — почти недостижимо.

Средняя зарплата инженера или врача в 1980-х — около 150-200 рублей в месяц. То есть, чтобы купить даже ВАЗ-2101, приходилось копить от 3 до 5 лет, откладывая почти всё.

Как покупали автомобили

Очередь — главное

В СССР машину нельзя было просто так купить. Нужно было встать в очередь в "Облсоюзавто" — и ждать годами. Иногда — до 10 лет. Когда подходила твоя очередь, приходило извещение, и ты мог оформить покупку.

Через профсоюз или ведомство

Если ты работал на "нужном" предприятии, особенно в оборонке, НИИ или транспорте — была возможность получить талон на покупку машины. Иногда — без очереди. Это считалось честной формой "блата".

 

По знакомству или с переплатой

Самый "живой" способ — договориться с кем-то в автосалоне, дать "на лапу", либо купить через знакомых "с рук". Правда, подержанная машина порой стоила дороже новой. Особенно если была в хорошем состоянии и "на ходу".

После оплаты

После получения разрешения и оплаты — давали путёвку на автомобиль. Ты ехал на склад или в автосалон, где получал свою машину. Часто — без радио, без ковриков, иногда даже с зацарапанным капотом или мелкими дефектами. Доборы (запчасти, багажник, зеркала) устанавливали позже — самостоятельно.

Эксплуатация машины

Часто машину не эксплуатировали сразу. Некоторые семьи держали её в гараже и почти не ездили, берегли "на пенсию" или для продажи — потому что машина не дешевела, а наоборот, дорожала с годами. Это был способ сберечь деньги.

Покупка машины в СССР — это был не просто процесс, это была эпопея длиною в годы. Машину ждали, добывали, берегли и гордились ею. Она была не просто средством передвижения — она символизировала успех, статус и победу над системой.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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