Сколько стоили машины в СССР и как их покупали

Купить машину в СССР — это была не просто покупка, а целая эпопея: с накоплениями, очередями, талонами и… терпением на годы.
А сколько стоили машины в Советском Союзе и как их покупали?
Сколько стоили автомобили
Цены на легковушки в СССР варьировались, но даже самая простая машина стоила несколько лет зарплаты.
Например:
Средняя зарплата инженера или врача в 1980-х — около 150-200 рублей в месяц. То есть, чтобы купить даже ВАЗ-2101, приходилось копить от 3 до 5 лет, откладывая почти всё.
Очередь — главное
В СССР машину нельзя было просто так купить. Нужно было встать в очередь в "Облсоюзавто" — и ждать годами. Иногда — до 10 лет. Когда подходила твоя очередь, приходило извещение, и ты мог оформить покупку.
Через профсоюз или ведомство
Если ты работал на "нужном" предприятии, особенно в оборонке, НИИ или транспорте — была возможность получить талон на покупку машины. Иногда — без очереди. Это считалось честной формой "блата".
По знакомству или с переплатой
Самый "живой" способ — договориться с кем-то в автосалоне, дать "на лапу", либо купить через знакомых "с рук". Правда, подержанная машина порой стоила дороже новой. Особенно если была в хорошем состоянии и "на ходу".
После оплаты
После получения разрешения и оплаты — давали путёвку на автомобиль. Ты ехал на склад или в автосалон, где получал свою машину. Часто — без радио, без ковриков, иногда даже с зацарапанным капотом или мелкими дефектами. Доборы (запчасти, багажник, зеркала) устанавливали позже — самостоятельно.
Эксплуатация машины
Часто машину не эксплуатировали сразу. Некоторые семьи держали её в гараже и почти не ездили, берегли "на пенсию" или для продажи — потому что машина не дешевела, а наоборот, дорожала с годами. Это был способ сберечь деньги.
Покупка машины в СССР — это был не просто процесс, это была эпопея длиною в годы. Машину ждали, добывали, берегли и гордились ею. Она была не просто средством передвижения — она символизировала успех, статус и победу над системой.
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