Тревожный тренд: россияне не путешествуют из-за финансовых трудностей — результаты опроса

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис "Купибилет" провёл опрос, чтобы выяснить, почему россияне мало путешествуют. Результаты опроса опубликовала "Лента.ру".

Фото: unsplash.com by Daniel Frank, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимнее путешествие

Главной причиной редких путешествий россиян стала стеснённость в средствах. Если бы россияне больше зарабатывали, они бы чаще позволяли себе поездки в разные города и страны.

Также одной из помех для путешествий стала работа в офисе. Те россияне, которые ежедневно ездят на работу, отмечают, что работа на удалёнке дала бы им больше свободы, в том числе для перемещений.

Некоторые россияне выразили желание работать на себя: тогда они могли бы ездить когда угодно на любой срок, не спрашивая разрешения у начальства.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

