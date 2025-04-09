Тревожный тренд: россияне не путешествуют из-за финансовых трудностей — результаты опроса

Сервис "Купибилет" провёл опрос, чтобы выяснить, почему россияне мало путешествуют. Результаты опроса опубликовала "Лента.ру".
Главной причиной редких путешествий россиян стала стеснённость в средствах. Если бы россияне больше зарабатывали, они бы чаще позволяли себе поездки в разные города и страны.
Также одной из помех для путешествий стала работа в офисе. Те россияне, которые ежедневно ездят на работу, отмечают, что работа на удалёнке дала бы им больше свободы, в том числе для перемещений.
Некоторые россияне выразили желание работать на себя: тогда они могли бы ездить когда угодно на любой срок, не спрашивая разрешения у начальства.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Пигментные пятна становятся всё заметнее с возрастом, но это не приговор. Даже в домашних условиях можно уменьшить их выраженность — без травм и салонных процедур.