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Память не сдаст позиций: простое действие поможет мозгу в любом возрасте

1:35
Зоосфера

Чтобы в преклонные годы сохранить память, вовсе не нужно решать сложные головоломки или осваивать высшую математику. Достаточно включить в повседневную жизнь немного активности — как умственной, так и физической. Как сообщает новостной портал Москва 24, нейропсихолог Нина Петровская поделилась простыми, но эффективными способами поддержки когнитивного здоровья.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

По её словам, ключ к сохранению памяти — это регулярная умственная нагрузка. Например, начать изучать иностранный язык, учить стихи, решать кроссворды или осваивать музыкальные инструменты. Даже кулинария может стать полезным тренажёром для мозга — если готовить новые блюда и экспериментировать с ингредиентами. Это помогает формировать новые нейронные связи.

Полезны и небольшие перемены в рутине. Например, менять маршрут во время похода в магазин. Такие "перезагрузки" тоже способствуют поддержанию активности мозга.

Не меньшую роль играет забота о домашних животных. Владельцы питомцев не только больше двигаются благодаря ежедневным прогулкам, но и чаще общаются — с другими хозяевами, в интернете и на форумах. Всё это — дополнительная социальная активность, а значит, ещё один способ поддерживать мозг в тонусе.

Кроме того, важно не замыкаться в себе: общение с друзьями, участие в общественных мероприятиях, хобби и просто живая беседа — всё это сохраняет когнитивные функции.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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