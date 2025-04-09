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Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены

1:15
Правда ТВ

Алексей Корзин, солист группы "Челси", открыл некоторые подробности последнего общения со скончавшейся супругой Екатериной, рассказав, что накануне трагедии они весело провели вечер, просматривая и обсуждая фильм "Анора".

Певец подчеркнул, что Екатерина не имела серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной её внезапной смерти. Артист вспоминает, что последние моменты с женой были наполнены радостью и смехом.

"Мы проводили время за обсуждением фильма "Анора", смеялись, решая, какой фильм выбрать для просмотра в воскресенье", — добавил музыкант в разговоре со StarHit.

Екатерина неожиданно скончалась во сне в марте, но информация об её уходе стала известна лишь спустя время благодаря публикации Алексея в блоге. Солист признаётся, что переживает тяжёлые времена, и церемония прощания оказалась одним из наиболее сложных моментов в его жизни.

После трагического события музыкант решил открыто поговорить со старшим сыном о случившемся, объяснив мальчику важность единства семьи в трудные времена и необходимость поддерживать младшего ребёнка в этот сложный период.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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