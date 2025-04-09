Смотрели Анору и строили планы: Корзин рассказал, что предшествовало внезапной смерти его жены

Алексей Корзин, солист группы "Челси", открыл некоторые подробности последнего общения со скончавшейся супругой Екатериной, рассказав, что накануне трагедии они весело провели вечер, просматривая и обсуждая фильм "Анора".
Певец подчеркнул, что Екатерина не имела серьёзных проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной её внезапной смерти. Артист вспоминает, что последние моменты с женой были наполнены радостью и смехом.
"Мы проводили время за обсуждением фильма "Анора", смеялись, решая, какой фильм выбрать для просмотра в воскресенье", — добавил музыкант в разговоре со StarHit.
Екатерина неожиданно скончалась во сне в марте, но информация об её уходе стала известна лишь спустя время благодаря публикации Алексея в блоге. Солист признаётся, что переживает тяжёлые времена, и церемония прощания оказалась одним из наиболее сложных моментов в его жизни.
После трагического события музыкант решил открыто поговорить со старшим сыном о случившемся, объяснив мальчику важность единства семьи в трудные времена и необходимость поддерживать младшего ребёнка в этот сложный период.
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