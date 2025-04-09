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Москва тянется в небо: в 2025 году построят рекордное число небоскрёбов

1:07
Правда ТВ

Москва побьёт рекорд по строительству небоскрёбов. В 2025 году в столице планируют сдать 96 высотных корпусов — это абсолютный максимум за всю историю.

Речь идёт о зданиях высотой от 30 этажей. В 2026 году таких объектов появится 45, а в 2027 — ещё 81. Всего за три года будет построено 222 небоскрёба.

Больше всего новых высоток появится в Южном округе — 22% от общего числа. За ним идут Западный и Северный округа.

Доля массового сегмента в 2025 году составит 10%, а в бизнес- и премиум-классах — по 45%. В дальнейшем высотки экономкласса будут появляться чаще.

Аналитики отмечают: небоскрёбы сокращают расходы на квадратный метр, позволяют эффективнее использовать землю и повышают престиж жилых комплексов. Поэтому спрос на высотки только растёт.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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