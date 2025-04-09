Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Лещ — герой без короны. Пока мы бросаемся на лосося и треску, эта доступная и незаслуженно забытая рыба quietly делает для нас важнейшую работу: укрепляет сердце, мозг, кости и иммунитет. Её любят рыбаки, ценят диетологи, но на полках супермаркетов мы часто проходим мимо. И зря.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая рыба с лимоном

Почему лещ — это суперфуд с озёр

Мясо леща — настоящее богатство для тех, кто следит за здоровьем:

Белка — 17 г на 100 г, легкоусвояемого и насыщенного полезными аминокислотами;

Калорийность — всего 108 ккал, а жира — лишь 4 г;

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 — поддерживают сердце и сосуды;

Витамины A, D, E и группа B, а также магний, кальций, фосфор и калий — работают на крепкие кости, память и кожу.

Польза без дороговизны

Лещ регулирует давление, снижает риск инсульта и помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его нутриенты поддерживают работу нервной системы, повышают синаптическую пластичность мозга и улучшают память. А ещё - уменьшают стресс и повышают настроение. Не рыба, а антидепрессант из озера!

Для тех, кто в процессе похудения, лещ — находка: он даёт насыщение, помогает сохранять мышечную массу и восстанавливаться после тренировок.

Как готовить и не промахнуться

Филе леща можно тушить, варить или готовить на пару — это лучший вариант, чтобы сохранить пользу и лёгкость блюда. Любите обжарку? Тогда лучше использовать панировку и минимум масла — получится сочное мясо с хрустящей корочкой, но жирность возрастёт.

Важно: в цельной тушке много мелких костей. Их можно размягчить, замочив рыбу в уксусе, или просто выбрать филе — так проще и быстрее.

Лещ отлично сочетается с травами и овощами. Попробуйте добавить чеснок, розмарин, лук-порей и морковь — и получите блюдо, достойное ресторана, но без вреда для фигуры.

Уточнения

Лещ или обыкновенный лещ, или восточный лещ, или дунайский лещ (лат. Abramis brama) — вид пресноводных лучепёрых рыб, единственный представитель рода лещей (Abramis) из семейства карповых (Cyprinidae).

