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Не лосось и не треска: вот кто реально спасает здоровье и экономит

2:16
Еда

Лещ — герой без короны. Пока мы бросаемся на лосося и треску, эта доступная и незаслуженно забытая рыба quietly делает для нас важнейшую работу: укрепляет сердце, мозг, кости и иммунитет. Её любят рыбаки, ценят диетологи, но на полках супермаркетов мы часто проходим мимо. И зря.

Запечённая рыба с лимоном
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запечённая рыба с лимоном

Почему лещ — это суперфуд с озёр

Мясо леща — настоящее богатство для тех, кто следит за здоровьем:

  • Белка — 17 г на 100 г, легкоусвояемого и насыщенного полезными аминокислотами;

  • Калорийность — всего 108 ккал, а жира — лишь 4 г;

  • Жирные кислоты омега-3 и омега-6 — поддерживают сердце и сосуды;

  • Витамины A, D, E и группа B, а также магний, кальций, фосфор и калий — работают на крепкие кости, память и кожу.

Польза без дороговизны

Лещ регулирует давление, снижает риск инсульта и помогает при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Его нутриенты поддерживают работу нервной системы, повышают синаптическую пластичность мозга и улучшают память. А ещё - уменьшают стресс и повышают настроение. Не рыба, а антидепрессант из озера!

Для тех, кто в процессе похудения, лещ — находка: он даёт насыщение, помогает сохранять мышечную массу и восстанавливаться после тренировок.

Как готовить и не промахнуться

Филе леща можно тушить, варить или готовить на пару — это лучший вариант, чтобы сохранить пользу и лёгкость блюда. Любите обжарку? Тогда лучше использовать панировку и минимум масла — получится сочное мясо с хрустящей корочкой, но жирность возрастёт.

Важно: в цельной тушке много мелких костей. Их можно размягчить, замочив рыбу в уксусе, или просто выбрать филе — так проще и быстрее.

Лещ отлично сочетается с травами и овощами. Попробуйте добавить чеснок, розмарин, лук-порей и морковь — и получите блюдо, достойное ресторана, но без вреда для фигуры.

Уточнения

Лещ или обыкновенный лещ, или восточный лещ, или дунайский лещ (лат. Abramis brama) — вид пресноводных лучепёрых рыб, единственный представитель рода лещей (Abramis) из семейства карповых (Cyprinidae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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