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Ваш пуховик стал плоским? Вот как вернуть ему жизнь и объём, не выходя из дома

Недвижимость

Стирка пухового одеяла — процесс не всегда такой, как мы ожидаем. Иногда, несмотря на тщательное соблюдение всех инструкций, после стирки пуховик оказывается не таким мягким и упругим, как хотелось бы. Причина этого может крыться в нескольких факторах: неправильная стирка, неправильная сушка или недостаточное высушивание пуха. Но не отчаивайтесь! Даже если после стирки ваш пуховик стал плоским и лишённым объема, есть способы вернуть ему первоначальную форму.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

Как вернуть объём пуховику

Перья в пуховиках могут сморщиваться или не до конца высыхать, что делает одежду бесформенной. Но есть несколько проверенных методов, которые помогут исправить ситуацию. Один из них — использование фена с температурой на самом низком уровне. Этот способ помогает "расправить" перья и вернуть пуховик в нормальное состояние.

График стирки для пуховых одеял

Для начала важно правильно выбрать программу стирки. Для пуховых изделий лучше использовать режим для деликатных тканей или шерсти, с температурой не выше 30-40°C и минимальной центрифугой. Это поможет избежать повреждения ткани и наполнителя.

Восстановление объема после стирки

Если пуховик после стирки выглядит плоским, это не конец света! Примените несколько простых шагов, чтобы вернуть ему форму:

  • Проверьте перед стиркой — убедитесь, что ваш пуховик можно стирать в машине. Для этого лучше обратиться к ярлыку на одежде.
  • Используйте теннисные мячики — положите их в стиральную машину вместе с пуховиком. Они помогут предотвратить образование комков и мягко расправят перья.
  • Моющее средство — используйте минимальное количество средства. Избыток моющего средства может привести к образованию комков в пуховике.

Сушка: два способа

  • Использование сушилки. Это наиболее эффективный способ для восстановления объема. Устанавливайте сушилку на низкую температуру и периодически проверяйте пуховик. Добавьте теннисные мячики, чтобы помочь перьям расправиться.
  • Ручная сушка. Если у вас нет сушилки, разложите пуховик горизонтально на поверхности и часто встряхивайте его, чтобы предотвратить образование комков. Не размещайте его на солнечном свете или рядом с интенсивным источником тепла, чтобы не повредить материал.

Почему пуховик теряет форму после стирки

Главная причина заключается в накоплении влаги в перьях. Когда они не высыхают полностью, пух слипается и образует комки, что снижает объем. Также, если пуховик слишком мал для загрузки в стиральную машину, это может привести к чрезмерному сжатию и повреждению набивки.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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