Иллюзия успеха: как соцсети делают нас несчастными

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кажется, что листание ленты — безобидное развлечение. Но чем дольше вы там, тем дальше от реальности. Социальные сети подменяют живые эмоции, нарушают самооценку и усиливают тревогу. Психолог Галина Губанова рассказала «Известиям», почему это особенно опасно для определённых людей — и как выбраться из этого цифрового капкана.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

Иллюзия жизни и «дешёвый дофамин»: как соцсети вредят вашей психике

Перфекционисты — главные жертвы

По словам эксперта, перфекционисты и люди с высокими ожиданиями к себе чаще страдают от социальных сетей. Они склонны сравнивать себя с образами «успешного успеха» в Instagram и TikTok. Идеально отретушированные жизни, успехи, путешествия и внешность вызывают зависть, чувство неполноценности и эмоциональное истощение.

Когда виртуальность подменяет реальность

Многие заменяют настоящую жизнь цифровой. Лёгкие онлайн-знакомства, лайки, репосты — всё это создаёт иллюзию общения, но по факту только усиливает одиночество. Вместо реальных чувств — краткий всплеск удовольствия, который психологи называют «дешёвым дофамином».

Думскроллинг — ловушка для мозга

Одна из самых тревожных привычек — бесконечное потребление негативных новостей, или думскроллинг. Это даёт иллюзию контроля над хаосом, но на деле лишь подпитывает тревожность и чувство беспомощности.

Как не потеряться в цифровом мире? Губанова советует:

ограничить время в соцсетях,

отдавать приоритет живому общению,

внимательнее относиться к собственным реакциям на контент,

при устойчивом чувстве тревоги — обратиться к специалисту.

Уточнения

Стресс - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.

