Клиенты Газпромбанка смогут открыть брокерский счет напрямую из приложения банка

Клиенты Газпромбанка смогут подать упрощенную заявку на открытие брокерского счета в сервисе Газпромбанк Инвестиции прямо из приложения банка.

Фото: commons.wikimedia.org by Ɱ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис брокеров

Новая опция упростит процесс открытия счета и создаст бесшовный переход между банковскими и брокерскими услугами.

С 9 апреля клиенты Газпромбанка смогут подать заявку на открытие брокерского счета в сервисе Газпромбанк Инвестиции напрямую через приложение банка. Им больше не потребуется проходить все этапы открытия счета и подтверждать свои данные на стороне брокера, а останется лишь дождаться уведомления об открытии счета. Само открытие счета теперь происходит быстрее, так как для банковских клиентов нет необходимости проходить все проверки, которые проходит небанковский клиент.

Процесс открытия счета станет проще и для остальных клиентов: теперь подписание документов в сервисе Газпромбанк Инвестиции проходит до завершения проверок, что позволяет клиенту сразу совершить действия, требуемые от него, и ожидать подтверждения об открытии счета и получения доступа к инструментам фондового рынка.

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