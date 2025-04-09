Титановый зверь с итальянской душой: машина, которую никто не решился повторить

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Кажется, мир суперкаров уже давно достиг потолка безумия: сотни лошадиных сил, невероятные формы, миллионы долларов. Но Icona Vulcano Titanium доказал — пределы ещё можно двигать. Это не просто машина, а настоящее произведение инженерного искусства с кузовом из титана, вылепленным вручную.

Фото: Own work by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Icona Vulcano

Сделать весь кузов из титана - решение не из простых. Во-первых, титан сам по себе дорогой, в шесть раз дороже стали. Во-вторых, с ним почти невозможно работать: он капризный, легко воспламеняется при сварке и требует особых условий. Итальянской компании Cecomp понадобилось больше 10 000 часов и специальная вакуумная камера, чтобы сформировать каждую панель и не поджечь цех.

Вдохновением для проекта стал легендарный сверхзвуковой самолёт SR-71 Blackbird. Так что неудивительно, что титан здесь не ради красоты, а ради настоящей производительности. Под капотом - 6,2-литровый V8 с наддувом от Corvette ZR1. Его довели до 680 лошадиных сил, а за трансмиссию отвечает секвентальная коробка от Ferrari.

Разгон до сотни - 2,8 секунды. Максималка - за 330 км/ч. Всё это в обтекаемом кузове без единого слоя краски — титан оставили в оригинале, чтобы подчеркнуть масштаб проделанной работы.

Внутри - углепластиковые сиденья, алькантара, кожа от Poltrona Frau и элементы от Ferrari. Icona создали не просто суперкар, а машину-легенду, у которой пока нет аналогов.

Да, стоил он около 2,8 миллионов долларов. Да, был продан в единственном экземпляре. И да — такое безумие делает мир только интереснее.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

