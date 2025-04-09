Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение мировых цен на нефть представляет собой серьёзный риск для экономики страны.
Несмотря на это, она подчеркнула, что Банк России готов к возможным последствиям и внимательно следит за развитием ситуации.
В ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина также затронула тему тарифных войн, которые могут повлиять на мировой рынок.
По её мнению, такие торговые конфликты часто приводят к снижению объёмов мировой торговли, что может снизить спрос на российские энергоресурсы.
"Эти риски существуют, и нам нужно будет внимательно наблюдать за развитием событий. Мы всегда готовы к таким вызовам", — отметила она.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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