Торговые войны ударят по нефти: глава ЦБ объяснила, как конфликты обрушат доходы России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение мировых цен на нефть представляет собой серьёзный риск для экономики страны.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Несмотря на это, она подчеркнула, что Банк России готов к возможным последствиям и внимательно следит за развитием ситуации.

В ходе встречи с депутатами фракции КПРФ в Госдуме Набиуллина также затронула тему тарифных войн, которые могут повлиять на мировой рынок.

По её мнению, такие торговые конфликты часто приводят к снижению объёмов мировой торговли, что может снизить спрос на российские энергоресурсы.

"Эти риски существуют, и нам нужно будет внимательно наблюдать за развитием событий. Мы всегда готовы к таким вызовам", — отметила она.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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