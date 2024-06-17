Когда пора пробовать: оптимальные сроки для выкопки первой молодой картошки

Вот когда можно выкапывать молодую картошку

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Пожалуй, одно из самых радостных событий в огородном календаре — время сбора первой молодой картошки. Сочные, нежные клубни с тонкой кожицей так и манят отведать их. Но когда лучше всего выкапывать "пробные" кусты, чтобы не навредить будущему урожаю?

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Оптимальные сроки

Для начала стоит отметить, что чрезмерно ранняя выкопка молодой картошки может не только повредить корневую систему, но и значительно снизить общий урожай. Поэтому следует ориентироваться на следующие временные рамки:

первый раз можно выкапывать картошку на пробу примерно через 4-6 недель после цветения растений. Как правило, это конец июня — начало июля;

повторно "пробные" кусты можно выкапывать через 2-3 недели, при наличии сформировавшихся, но ещё небольших клубней.

окончательно снимать урожай ранних сортов картофеля можно начинать в середине — конце июля, в зависимости от региона.

Как выбирать кусты для пробы

При выборе кустов для пробной выкопки учитывайте следующее:

лучше всего брать растения, расположенные по краям делянки или грядки. Они, как правило, развиваются немного раньше;

выбирайте средние по мощности кусты, а не самые крупные или слабые;

ориентируйтесь на внешний вид ботвы — она должна быть свежей, зелёной, с развитыми листьями.

Как правильно выкапывать

Если вы хотите взять "пробу", а не сразу полностью убирать урожай, то действуйте так:

аккуратно, вилами или вручную, раскопайте землю с одной стороны куста, стараясь не повредить корни;

осторожно извлеките 2-3 наиболее крупных клубня, стараясь сохранить целостность куста;

сразу же присыпьте образовавшуюся углубление землей, чтобы защитить корневую систему;

после этого внимательно осмотрите извлеченные клубни, оцените их размер и качество.

Помните, что пробная выкопка — это в первую очередь оценка развития урожая, а не его окончательный сбор. Относитесь к этому процессу бережно, чтобы не навредить оставшимся на грядке растениям.