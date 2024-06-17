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Когда пора пробовать: оптимальные сроки для выкопки первой молодой картошки

Вот когда можно выкапывать молодую картошку

2:11
Садоводство » Овощи

Пожалуй, одно из самых радостных событий в огородном календаре — время сбора первой молодой картошки. Сочные, нежные клубни с тонкой кожицей так и манят отведать их. Но когда лучше всего выкапывать "пробные" кусты, чтобы не навредить будущему урожаю?

Вот когда можно выкапывать молодую картошку
Фото: flickr.com by Grimme Group is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оптимальные сроки

Для начала стоит отметить, что чрезмерно ранняя выкопка молодой картошки может не только повредить корневую систему, но и значительно снизить общий урожай. Поэтому следует ориентироваться на следующие временные рамки:

  • первый раз можно выкапывать картошку на пробу примерно через 4-6 недель после цветения растений. Как правило, это конец июня — начало июля;
  • повторно "пробные" кусты можно выкапывать через 2-3 недели, при наличии сформировавшихся, но ещё небольших клубней.
  • окончательно снимать урожай ранних сортов картофеля можно начинать в середине — конце июля, в зависимости от региона.

Как выбирать кусты для пробы

При выборе кустов для пробной выкопки учитывайте следующее:

  • лучше всего брать растения, расположенные по краям делянки или грядки. Они, как правило, развиваются немного раньше;
  • выбирайте средние по мощности кусты, а не самые крупные или слабые;
  • ориентируйтесь на внешний вид ботвы — она должна быть свежей, зелёной, с развитыми листьями.

Как правильно выкапывать

Если вы хотите взять "пробу", а не сразу полностью убирать урожай, то действуйте так:

  • аккуратно, вилами или вручную, раскопайте землю с одной стороны куста, стараясь не повредить корни;
  • осторожно извлеките 2-3 наиболее крупных клубня, стараясь сохранить целостность куста;
  • сразу же присыпьте образовавшуюся углубление землей, чтобы защитить корневую систему;
  • после этого внимательно осмотрите извлеченные клубни, оцените их размер и качество.

Помните, что пробная выкопка — это в первую очередь оценка развития урожая, а не его окончательный сбор. Относитесь к этому процессу бережно, чтобы не навредить оставшимся на грядке растениям.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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