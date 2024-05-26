Никогда не допустите перегрева руля в вашем автомобиле: секретный трюк, который вам поможет

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Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему

1:06
Авто

Стандартное положение рук на автомобильном руле обычно описывается как "10-2". Это означает, что левая рука находится на руле около 10 часов, а правая — около 2 часов. Несмотря на это, некоторые водители предпочитают другие варианты удерживания.

Руль сильно нагревается летом: маленькая хитрость, которая предотвратит проблему
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Чаще всего руки располагаются в верхней части рулевого колеса, хотя в жаркие дни это может быть неудобно из-за нагрева. Например, при сидении в паркованной машине водитель может обнаружить, что руль сильно нагрелся.

Существует простой трюк, чтобы избежать этой проблемы. Перед выходом из машины водитель может повернуть руль на 180 градусов. Таким образом, нагреваться будет только та часть руля, с которой обычно не контактирует водитель во время движения.

После возвращения в автомобиль руль следует вернуть в исходное положение. Это позволит избежать нагрева верхней части колеса, что сделает управление более комфортным и предотвратит необходимость касаться горячей поверхности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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