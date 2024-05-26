Макияжные тренды, которые не нравятся мужчинам

Тренды в макияже, которые могут отпугнуть мужчин

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщины любят экспериментировать с макияжем, пробуя последние тренды и новинки любимых брендов. Однако не все модные веяния находят отклик у мужчин. Нам стало интересно, что именно им не нравится в макияже их любимых женщин.

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Блеск. Влажный финиш на коже — хит последних лет. Многие женщины используют тональные средства и хайлайтеры для создания сияющего эффекта. Однако мужчины часто воспринимают чрезмерное сияние как признак жирной кожи. Поэтому важно не перебарщивать с подсвечивающими средствами и учитывать свой тип кожи, так как не всем подойдут увлажняющие тональные продукты.

Яркие тени. Сочные оттенки теней, такие как оранжевый, желтый, голубой и розовый, без растушевки — тренд весны и лета. Несмотря на стильный вид, мужчины предпочитают естественные оттенки, которые подчеркивают цвет глаз. Около 85% опрошенных мужчин заявили, что им больше нравятся натуральные цвета, которые не оставляют следов на их одежде.

Автозагар. В начале лета автозагар может помочь скрыть бледность, но злоупотреблять им не стоит. Переборщив, можно получить пятнистый эффект, что выглядит неестественно. Мужчины также отметили, что прикосновение к коже с автозагаром вызывает неприятные ассоциации с курочкой гриль.