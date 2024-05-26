Максимизируйте прибыль: советы по аренде жилья от эксперта

На стоимость аренды влияет транспортная доступность

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Близость к транспортным узлам способствует справедливому повышению цены аренды жилья. Как повысить стоимость аренды, рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, цитируемый телеканалом "Звезда".

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

Увеличить арендную плату можно благодаря близкому расположению к метро и удобным пересадкам на другие виды транспорта. Эксперт также отмечает, что однокомнатные квартиры более востребованы среди арендаторов. "В Москве разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой в одном здании с одинаковыми параметрами может составлять всего 10 тысяч рублей при разнице в метраже до 30-40 процентов", — пояснил специалист.

Увеличить ставку аренды на 10-15 процентов поможет современный ремонт. Наличие в квартире стиральной машины, телевизора, плиты и холодильника позволит заработать больше на аренде. Кроме того, меблировка влияет на стоимость аренды. "При заранее приобретенной и актуальной мебели вы можете получить максимальную арендную плату", — подчеркнул Апрелев.