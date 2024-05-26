"Повтора такого же не будет": Россия извлекла важный урок из ухода западных компаний с отечественного рынка

Денис Мантуров назвал урок, который извлекла Россия из ухода западных компаний

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил важность урока, полученного Москвой после резкого отхода западных компаний от российского рынка.

Фото: Официальный сайт Администрации Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Он подчеркнул, что такая ситуация, как отказ Boeing и Airbus от российского рынка, больше не будет допущена.

Мантуров привел пример автомобильной промышленности, где западные производители могут резко изменить свою стратегию и покинуть рынок за один день. Такие действия, по его мнению, недопустимы и не должны повторяться.

Кроме того, Мантуров подчеркнул, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus в России выполняется в срок и в соответствии с требованиями, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и качества российских технических служб, сообщает РИА Новости.

Ситуация дополнительно усложнилась из-за решения Европейского союза прекратить поставки гражданских самолетов и запчастей в Россию. Этот шаг также подразумевает обязательство лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. В результате российским самолетам был закрыт доступ к воздушному пространству не только ЕС, но и США, Канады и других стран, что создает значительные вызовы для российской авиационной индустрии.