Первый вице-премьер России Денис Мантуров отметил важность урока, полученного Москвой после резкого отхода западных компаний от российского рынка.
Он подчеркнул, что такая ситуация, как отказ Boeing и Airbus от российского рынка, больше не будет допущена.
Мантуров привел пример автомобильной промышленности, где западные производители могут резко изменить свою стратегию и покинуть рынок за один день. Такие действия, по его мнению, недопустимы и не должны повторяться.
Кроме того, Мантуров подчеркнул, что обслуживание самолетов Boeing и Airbus в России выполняется в срок и в соответствии с требованиями, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и качества российских технических служб, сообщает РИА Новости.
Ситуация дополнительно усложнилась из-за решения Европейского союза прекратить поставки гражданских самолетов и запчастей в Россию. Этот шаг также подразумевает обязательство лизингодателей разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. В результате российским самолетам был закрыт доступ к воздушному пространству не только ЕС, но и США, Канады и других стран, что создает значительные вызовы для российской авиационной индустрии.
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