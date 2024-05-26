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Житель Амурской области лишился квартиры из-за мошенничества друга

Россиянин потерял квартиру, выпив со знакомым

0:54
Недвижимость

Житель Амурской области потерял квартиру после того, как выпил со знакомым. Осознал произошедшее он только после выхода из реабилитационного центра, сообщает AMUR. LIFE.

Россиянин потерял квартиру, выпив со знакомым
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Злоумышленник, зная о зависимости своего товарища, воспользовался его состоянием и оформил на себя доверенность на управление квартирой. Это позволило мошеннику продать жилье и получить за него четыре миллиона рублей. Всё это время потерпевший находился в реабилитационном центре. Выйдя оттуда и не найдя в доме своих вещей, он обратился в полицию.

Злоумышленника обвинили в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам заключения, а также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Подсудимый не признал вину и подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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