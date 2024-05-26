Житель Амурской области лишился квартиры из-за мошенничества друга

Житель Амурской области потерял квартиру после того, как выпил со знакомым. Осознал произошедшее он только после выхода из реабилитационного центра, сообщает AMUR. LIFE.
Злоумышленник, зная о зависимости своего товарища, воспользовался его состоянием и оформил на себя доверенность на управление квартирой. Это позволило мошеннику продать жилье и получить за него четыре миллиона рублей. Всё это время потерпевший находился в реабилитационном центре. Выйдя оттуда и не найдя в доме своих вещей, он обратился в полицию.
Злоумышленника обвинили в мошенничестве и приговорили к 4,5 годам заключения, а также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Подсудимый не признал вину и подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.