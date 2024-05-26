Секреты кошачьих ласк: где можно гладить, а где нельзя

Если ваша кошка не дает себя погладить, возможно, ей не нравится, как вы это делаете.
Давайте разберемся, какие места на теле кошки стоит избегать при ласке и на какие следует обратить особое внимание.
Где можно, а где нельзя гладить кошку
Кошки предпочитают поглаживания в области головы, так как там находятся железы, вырабатывающие феромоны, с помощью которых они метят территорию.
Именно поэтому кошки трутся головой о мебель и ноги хозяев.
Гладить кошку можно по щекам, лбу, подбородку и шее — это ей точно понравится.
Поглаживания по спине нужно делать очень осторожно, а лапы, живот и хвост лучше вообще не трогать, так как это может вызвать агрессивную реакцию.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.