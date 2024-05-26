Секреты кошачьих ласк: где можно гладить, а где нельзя

Как гладить кошку, чтобы ей было по-настоящему приятно

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если ваша кошка не дает себя погладить, возможно, ей не нравится, как вы это делаете.

Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Давайте разберемся, какие места на теле кошки стоит избегать при ласке и на какие следует обратить особое внимание.

Где можно, а где нельзя гладить кошку

Кошки предпочитают поглаживания в области головы, так как там находятся железы, вырабатывающие феромоны, с помощью которых они метят территорию.

Именно поэтому кошки трутся головой о мебель и ноги хозяев.

Гладить кошку можно по щекам, лбу, подбородку и шее — это ей точно понравится.

Поглаживания по спине нужно делать очень осторожно, а лапы, живот и хвост лучше вообще не трогать, так как это может вызвать агрессивную реакцию.