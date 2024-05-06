Тренер рассказал, как не повредить колени и суставы во время бега

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мастер-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Станислав Пахомов рассказал, что бег — один из наиболее распространенных видов физической активности.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Он укрепляет иммунитет. Однако, многие бегуны сталкиваются с болями в коленях и суставах", — приводит слова тренера портал "СЭ".

Для того, чтобы колени и суставы не заболели после бега, стоит провести разминку перед тренировкой.

Важно и место для бега. Идеальным вариантом будут беговые дорожки на стадионах, обеспечивающие амортизацию. Или же найдите дорожку без камней и других препятствий.

"Бегайте с легким наклоном корпуса вперед, чтобы предупредить отдачу в колени и уменьшить удары пятками. Перед соприкосновением ноги с землей, ее нужно немного согнуть в колене. Приземляться лучше на переднюю часть стопы. Быстро и отрывисто соприкасайтесь с землей", — посоветовал тренер.

Добавим, что часто бегуны делают упражнения на укрепление четырехглавой мышцы бедра, так как они помогают предотвратить травмы коленей.