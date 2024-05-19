Хорошие компаньоны шпината: эти растения отпугнут вредителей

Лучшие растения-компаньоны шпината для естественной борьбы с вредителями

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Из этих трав, цветов и овощей получаются отличные растения-компаньоны шпината, которые помогают отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кинза

Поскольку кинза и шпинат лучше всего растут в прохладную погоду и цветут в летнюю жару, они являются отличным компаньоном для весенних и осенних кулинарных садов. Эти растения нуждаются в богатой и постоянно влажной почве, а их компактные размеры делают их подходящими для выращивания в контейнерах и на небольших грядках для овощей. Ещё лучше, если вы позволите кинзе зацвести, это привлечёт божьих коровок и других полезных насекомых, которые охотятся на вредителей шпината.

Салат-латук

Шпинат и салат-латук могут выглядеть одинаково, но на самом деле это не близкородственные растения. Однако потребности шпината и салата-латука в выращивании схожи, и при регулярном поливе и богатой садовой почве они будут счастливо расти бок о бок. Чтобы увеличить урожай листовой зелени, попробуйте ранней весной посеять холодостойкий шпинат чередованием.

Бархатцы

Бархатцы хорошо известны своими свойствами отпугивания вредителей, но они также могут служить ловушками, отпугивая вредителей от овощей, таких как шпинат. Известно, что бархатцы, высаженные на огородах, отпугивают кроликов и оленей, но они также могут защитить от тли и нематод. Если вы занимаетесь органическим садоводством и занимаетесь небольшим участком сада, попробуйте карликовые бархатцы, которые остаются маленькими, но все равно эффективно борются с вредителями.

Бобовые

Фасоль и горох удерживают азот в почве, который может действовать как естественное удобрение и помогать листовой зелени, такой как шпинат, давать еще более пышные листья. Удобно, что бобовые культуры также имеют схожие со шпинатом потребности в выращивании, а горох — особенно хорошее растение-компаньон шпината, поскольку он также хорошо растет в прохладную погоду. Для достижения наилучших результатов попробуйте выращивать сорта фасоли и гороха на шпалерах, чтобы они не конкурировали со шпинатом за ценное пространство в почве.

Корнеплоды

Редис, морковь и свёклу обычно сажают в прохладную погоду и собирают урожай до того, как растения побегут летом. Если вы ищете холодостойкие культуры для выращивания со шпинатом, корнеплоды — ещё один лучший выбор, который можно сажать весной или осенью вместе с семенами шпината. Поскольку корнеплоды в основном растут под землей, они не будут конкурировать со шпинатом за солнечный свет, а неглубокие корни шпината также не будут мешать длинной стержневой корневой системе корнеплодов.