Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создатели серии фильмов "Пятница 13-е" планируют расширить франшизу
Шанхай упрощает передачу данных за границу для иностранных компаний
Специалисты: мигрени предшествует нарушение зрения
В Космических силах США впервые появились "Космические ковбои"
Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ
Эксперты выделили самые линяющие породы кошек
Три распространенные ошибки при чистке зубов: как избежать проблем
Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт
Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена
Хорошие компаньоны шпината: эти растения отпугнут вредителей

Лучшие растения-компаньоны  шпината для естественной борьбы с вредителями

2:55
Садоводство » Цветы

Из этих трав, цветов и овощей получаются отличные растения-компаньоны шпината, которые помогают отпугивать вредителей и привлекать полезных насекомых.

Лучшие растения-компаньоны  шпината для естественной борьбы с вредителями
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кинза

Поскольку кинза и шпинат лучше всего растут в прохладную погоду и цветут в летнюю жару, они являются отличным компаньоном для весенних и осенних кулинарных садов. Эти растения нуждаются в богатой и постоянно влажной почве, а их компактные размеры делают их подходящими для выращивания в контейнерах и на небольших грядках для овощей. Ещё лучше, если вы позволите кинзе зацвести, это привлечёт божьих коровок и других полезных насекомых, которые охотятся на вредителей шпината.

Салат-латук

Шпинат и салат-латук могут выглядеть одинаково, но на самом деле это не близкородственные растения. Однако потребности шпината и салата-латука в выращивании схожи, и при регулярном поливе и богатой садовой почве они будут счастливо расти бок о бок. Чтобы увеличить урожай листовой зелени, попробуйте ранней весной посеять холодостойкий шпинат чередованием.

Бархатцы

Бархатцы хорошо известны своими свойствами отпугивания вредителей, но они также могут служить ловушками, отпугивая вредителей от овощей, таких как шпинат. Известно, что бархатцы, высаженные на огородах, отпугивают кроликов и оленей, но они также могут защитить от тли и нематод. Если вы занимаетесь органическим садоводством и занимаетесь небольшим участком сада, попробуйте карликовые бархатцы, которые остаются маленькими, но все равно эффективно борются с вредителями.

Бобовые

Фасоль и горох удерживают азот в почве, который может действовать как естественное удобрение и помогать листовой зелени, такой как шпинат, давать еще более пышные листья. Удобно, что бобовые культуры также имеют схожие со шпинатом потребности в выращивании, а горох — особенно хорошее растение-компаньон шпината, поскольку он также хорошо растет в прохладную погоду. Для достижения наилучших результатов попробуйте выращивать сорта фасоли и гороха на шпалерах, чтобы они не конкурировали со шпинатом за ценное пространство в почве.

Корнеплоды

Редис, морковь и свёклу обычно сажают в прохладную погоду и собирают урожай до того, как растения побегут летом. Если вы ищете холодостойкие культуры для выращивания со шпинатом, корнеплоды — ещё один лучший выбор, который можно сажать весной или осенью вместе с семенами шпината. Поскольку корнеплоды в основном растут под землей, они не будут конкурировать со шпинатом за солнечный свет, а неглубокие корни шпината также не будут мешать длинной стержневой корневой системе корнеплодов.

Шпинат. Польза и вред.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Без стресса для розы: делимся советами после её приобретения
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Золото из руды без вреда для природы: уникальное открытие российских исследователей
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
В Харьковской области все "русские" направления критически важны для ВСУ Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Превратится в сухарик: можно ли кормить кошку только сухим кормом
Сын юмористки Наталии Медведевой приказал матери забирать его из школы только в красном платье
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Уход за смородиной: рассказываем, как часто нужно поливать кусты для хорошего урожая
Последние материалы
Создатели серии фильмов "Пятница 13-е" планируют расширить франшизу
Шанхай упрощает передачу данных за границу для иностранных компаний
Специалисты: мигрени предшествует нарушение зрения
В Космических силах США впервые появились "Космические ковбои"
Как сохранить сиденья автомобиля чистыми при перевозке животных: простой способ
Эксперты выделили самые линяющие породы кошек
Три распространенные ошибки при чистке зубов: как избежать проблем
Ореховый пирог с корицей и кабачками со сливочно-сырной глазурью: пошаговый рецепт
Сергей Жуков признался, какое прозвище придумала ему жена
Певица Клава Кока пожаловалась на дорогой ремонт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников